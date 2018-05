Une amende de 1500 $ pour Elizabeth May

La chef du Parti vert, Elizabeth May, a plaidé coupable à une accusation d'outrage au tribunal, lundi, pour avoir participé à une manifestation contre le projet d'oléoduc Trans Mountain en mars dernier.

La politicienne faisait partie d'un de groupe de plusieurs dizaines de manifestants qui avaient bravé une ordonnance de la cour interdisant de manifester à moins de cinq mètres des installations de l'entreprise américaine Kinder Morgan à Burnaby, en banlieue de Vancouver.

Mme May avait été arrêtée le 23 mai en compagnie, notamment, de l'ex-député néodémocrate au fédéral Kennedy Stewart. Ce dernier, qui a depuis démissionné pour se lancer dans la course à la mairie de Vancouver, a d'ailleurs plaidé coupable à la mi-mai.

Le juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique Kenneth Affleck a imposé une amende de 1500 $ à la chef du Parti vert.

«J'avais promis aux Premières Nations Tsleil-Waututh, Squamish et Musqueam que je me tiendrais avec elle pour m'opposer à ce projet désastreux d'oléoduc. Pour respecter cette promesse, j'ai fait le choix de commettre un acte de désobéissance civile. Je connaissais les conséquences et, en plaidant coupable aujourd'hui, j'accepte les conséquences de mes actions», a réagi Elizabeth May par communiqué.

Le projet Trans Mountain, qui vise à tripler la capacité de canalisations existantes pour acheminer environ 900 000 barils de pétrole par jour de l'Alberta vers la côte ouest, qui fait toujours face à beaucoup d’opposition en Colombie-Britannique, avait donné lieu à plusieurs manifestations en mars. Kinder Morgan a suspendu son projet quelques semaines après ces manifestations et l’opposition soutenue du gouvernement de la Colombie-Britannique.