45 groupes s’organisent pour la manif du 7 juin

Les détails des premières manifestations contre le G7 ont filtré et des perturbations sont à prévoir dès la veille du sommet qui se tiendra les vendredi et samedi 8 et 9 juin.

«Le Journal de Québec» a mis la main sur l’itinéraire de la première grande manifestation prévue le jeudi 7 juin, qui prendra son envol au parc des Braves. Le parcours de 2,8 kilomètres a été dévoilé par le RÉPAC 03-12, un regroupement d’éducation populaire.

Les contestataires souhaitent marquer le début de cette rencontre internationale qui réunira les sept principaux leaders mondiaux en mobilisant le plus de manifestants possible.

«C’est l’ouverture, c’est l’accueil de cet événement-là. C’est important de nous montrer dès le départ, de porter notre message dès le départ. Il faut dire ce qu’on pense du G7», a expliqué le porte-parole du RÉPAC, Vania Wright-Larin.

Pour l’instant, 45 groupes communautaires de partout au Québec ont répondu à l’appel à la mobilisation pour revendiquer l’ouverture des frontières et le désir de manifester contre les politiques néolibérales.

Des transports en autobus sont prévus partout en province pour se rendre au parc des Braves avant le début de la marche à 18 h. «On espère que les gens seront là», a-t-il dit, souhaitant qu’il n’y ait pas de débordements qui nuiront à leur message.

«Il n’y a pas de raison de penser ça pour l’instant. On va faire ce que l’on va pouvoir. On va faire nos communications. Notre message est clair et c’est sur ça que l’on va insister», a-t-il convenu, admettant cependant qu’ils ne pourront contrôler tout ce qui se passera dans le cadre du sommet. «Nous essayons de passer des messages unitaires.»

Vendredi matin difficile

Puis, un autre regroupement, le Réseau de résistance anti-G7, appelle les contestataires à être «créatives et créatifs» dès 7 h 30 le matin du 8 juin, et ce, afin de troubler les activités entourant le sommet.

Ainsi, le quotidien des citoyens de Québec risque d’être perturbé au centre-ville, ce qui pourrait mener à certaines confrontations.

D’ailleurs, les participants pourront circuler aisément, surtout que l’administration Labeaume a annoncé qu’aucun périmètre n’est prévu durant le sommet.

Bien que l’itinéraire de la première manifestation soit maintenant public sur le web, le Service de police de la Ville de Québec n’a toujours pas été avisé. «Ce n’est pas encore fait, mais nous allons communiquer avec eux. C’est à l’agenda de le faire», a indiqué M. Wright-Larin.