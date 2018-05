L’annonce de l’achat du projet d’expansion du pipeline Trans Mountain par le gouvernement fédéral en a surpris plusieurs, et cette décision n’a pas laissé les analystes de «La Joute» indifférents, à commencer par Caroline St-Hilaire.

«Est-ce que ça n’aurait pas été mieux de mettre les 4 milliards dans un virage davantage écologique? demande l’ex-mairesse de Longueuil? Est-ce que ça n’aurait pas été intéressant, justement, d’innover?»

«Pourquoi est-ce qu’on se priverait des revenus pétroliers et qu’on préfèrerait l’acheter ailleurs? riposte Luc Lavoie. Est-ce qu’il y a une raison pour ça? Et pourquoi on se priverait du moyen le plus sécuritaire de transport du pétrole parce que, d’une quelconque façon, le monde aime mieux ça vert?»

Un argument que n’achète pas totalement Bernard Drainville, qui souligne que la plupart de pétrole consommé au Québec provient du Canada.

«Actuellement, on est autosuffisants en pétrole, affirme l’ex-député péquiste. Le pétrole que l’on consomme au Québec, quand on va à la station-service, ce pétrole-là est raffiné au Québec et on est autosuffisants.»