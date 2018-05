Chocolats Favoris: l’effet accélérateur de la présence sur le web

Chocolats Favoris a lancé son site transactionnel il y a 18 mois. Il vient compléter son offre commerciale déjà bien constituée avec son réseau de 34 chocolateries au Québec et sa présence dans les épiceries.

Avec sa boutique en ligne, Chocolats Favoris se positionne dans le marché du cadeau. Un domaine où la compétition est forte.

«On n’affronte pas seulement les autres marques de chocolat, mais tous les commerçants qui offrent des produits pouvant se donner en cadeau. Ça joue du coude assez fort», soutient Dominique Brown, président de l’entreprise, qui a son siège social à Québec.

Une communauté de fans

Un des piliers de sa stratégie de commerce électronique, c’est l’application ChocoFan qui permet aux gens de cumuler des points pour chaque achat. Elle offre surtout la possibilité de réaliser des défis ludiques que les fans peuvent partager à travers les réseaux sociaux pour obtenir des points bonis échangeables contre des récompenses en boutique.

«Cela a un effet accélérateur pour faire voyager la marque, explique Dominique Brown. On peut ainsi toucher plus de gens qu’avec une simple application.»

Dès son lancement à l’été 2016, ChocoFan a connu un succès qui a dépassé les attentes.

«C’était difficile de fixer un objectif en termes de nombre de défis, dit M. Brown. C’était un élément nouveau, on ne savait pas comment les gens allaient y répondre. Dans les premiers mois qui ont suivi le lancement, plus de 50 000 défis ont été publiés sur l’application. Et il s’en ajoute constamment.»

L’application a aussi procuré à l’entreprise un avantage inattendu.

«Elle nous aide sur le plan de la conformité de nos produits, ajoute-t-il. À travers les photos que nos fans partagent, cela permet à l’équipe des opérations de vérifier si la présentation du cornet respecte nos normes. On peut corriger la situation au besoin.»

Dominique Brown se dit satisfait du résultat des ventes en ligne bien qu’il garde les chiffres secrets.

«Elles sont en progression continue, se contente-t-il de dire. Pour nous, le site transactionnel est un vecteur de croissance important dans lequel nous allons continuer d’investir beaucoup. Mais, pour le moment, c’est sûr que la croissance vient surtout des magasins.»

Un lancement de site transactionnel qui n’a vraiment pas été facile

Chocolats Favoris a lancé son site transactionnel juste avant Noël, en 2016, en pleine période de magasinage de cadeaux.

«Ce que tous les spécialistes déconseillent, mais on ne les a pas écoutés...», explique Dominique Brown.

Le lancement ne s’est donc pas fait sans douleur.

«Le site a explosé au bout de cinq minutes. Il a fallu réagir rapidement pour ajouter des serveurs capables de supporter le trafic. On a vécu un mauvais moment cette journée-là», se souvient-il.

Logistique

Il n’y a pas que l’infrastructure technologique qui a connu des ratés, le système logistique a été mis à rude épreuve.

«On a sous-estimé cet aspect, reconnaît M. Brown. Il faut avoir les ressources nécessaires pour assurer le suivi de la commande jusqu’à la livraison. Il nous a fallu ajouter du personnel. Des gens des autres départements venaient à l’entrepôt pour aider à sortir les commandes.»

L’équipe est maintenant bien rodée. «Comme on a une offre cadeau, il y a plusieurs périodes intenses durant l’année, que ce soit à Noël, la Saint-Valentin ou à Pâques. Ces évènements viennent générer du trafic supplémentaire, il a fallu s’organiser. On est bien meilleurs qu’avant pour bien répartir les inventaires entre la boutique en ligne et les chocolateries selon les courbes de ventes.»

Transactions

Avoir un site transactionnel exige des ajustements en continu. «Chaque fois qu’on lance un nouveau produit, il faut s’assurer qu’il arrive chez le client en bon état», explique Audrey Boisvert, gestionnaire commerce électronique.

On fait des tests de transport pour être sûrs qu’il ne soit pas endommagé par la chaleur, par exemple. Le plus important, c’est que l’achat en ligne procure une belle expérience au client comme s’il faisait son achat en chocolaterie.

Commerce électronique

Profil

Fondée en 1979

Nombre d’employés: 1200

Principaux marchés: Québec et Ontario

Actionnaires: Dominique Brown, Charles Auger, Virginie Faucher