Demandes d'immigration: ils attendent depuis plus de six ans

Des dizaines de familles iraniennes, qui ont appris le français et dépensé des milliers de dollars dans l’espoir d’immigrer légalement au Québec attendent depuis plus de six ans une réponse des fonctionnaires.

«Notre projet était de faire naître notre enfant au Québec, a confié au «Journal de Montréal» Mehdi Shakeri, un ingénieur en mécanique de 39 ans, qui habite à Tabriz, en Iran. Aujourd’hui, notre fille a trois ans et nous ne savons même pas si elle pourra étudier là-bas.»

Mehdi Shakeri a présenté une demande en 2012 au programme Certificat de sélection du Québec, qui permet à des travailleurs étrangers qualifiés d’immigrer dans la province en obtenant la résidence permanente au Canada.

Comme beaucoup de ses compatriotes, il souhaitait¬¬¬ échapper au coût élevé de la vie en Iran et au régime politique oppressif du pays et où les femmes disposent de peu de libertés.

Entrevue en Syrie

M. Shakeri avait reçu à l’époque un numéro de dossier, mais il a dû attendre quatre ans avant de recevoir la liste de documents à fournir au ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec (MIDI).

«On m’a d’abord dit que j’aurais une entrevue en Syrie, mais elle a été annulée à cause de la guerre, explique Mehdi Shakeri. Ensuite, on m’a dit que ce serait en Turquie, mais cela a été annulé aussi. Et la seule réponse que j’avais [du MIDI] c’était de patienter.»

«Le Journal de Montréal» s’est entretenu avec huit Iraniens qui disent avoir perdu beaucoup d’argent et de temps depuis l’envoi de leurs demandes en 2011 et 2012 pour les cours et les examens de français. Selon eux, des dizaines d’autres familles attendraient aussi depuis plus de six ans.

«Le délai que l’on observait ces dernières années pour ces demandes était de deux ans et demi environ. Mais ça a tendance à être de plus en plus long», dit Jean-Sébastien Boudreault, président de l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration.

En suspens

D’après Me Boudreault, 30 000 dossiers de travailleurs qualifiés de partout dans le monde seraient en attente actuellement.

«Le MIDI nous dit qu’il va traiter l’ensemble de ces dossiers d’immigration en retard d’ici la fin de l’année, mais nous sommes très sceptiques sur sa capacité à tenir cette promesse».

En attendant, ces travailleurs ont mis leur vie en suspens.

«Je suis dans l’incertitude. Je ne sais pas si je dois acheter une maison en Iran ou pas et si je vais continuer des études ici», déplore Bahareh Esfandiari, une ingénieure informatique de Téhéran. Elle a passé à cinq reprises un examen de français à 200 $ et estime avoir dépensé au total 6500 $ pour sa demande, qu’elle a dû mettre plusieurs fois à jour depuis 2011.

Hier, le MIDI n’avait toujours pas été en mesure de répondre aux questions du «Journal de Montréal». Me Boudreault, qui n’a pas non plus reçu d’explication précise, croit que la situation s’explique par l’engorgement qu’ont connu les services d’immigration québécois en 2011 et 2012.

Mobilisation sur les réseaux sociaux

En colère devant l’absence de réponse de Québec, les dizaines d’Iraniens en attente d’immigrer tentent maintenant de s’adresser aux gouvernements sur les médias sociaux.

«S’il vous plaît, mettez un terme à notre attente, nous sommes complètement oubliés», écrivait la semaine dernière sur Twitter Hamidreza Hashemi.

Comme beaucoup de ses compatriotes, ce spécialiste du management qui espère depuis 2011 obtenir un Certificat de sélection du Québec (CSQ), a utilisé les mots-clics #Delayed-IranianApplications et #DelayedCSQ pour faire entendre sa colère.

Injuste

Beaucoup de candidats à l’immigration iraniens estiment être victimes d’un traitement injuste de la part du Québec et peinent à s’expliquer que la province accueille de nombreux demandeurs d’asile irréguliers plutôt qu’eux.

«J’ai entendu que des gens venaient en traversant la frontière, affirme de son côté Mehdi Shakeri, un ingénieur mécanique. Nous, nous avons des diplômes et nous attendons, ce n’est pas très juste.»

Cette mobilisation virtuelle est le dernier recours des Iraniens désireux d’immigrer au Québec.

Chaque jour, leurs messages affluent par dizaines sur Twitter.