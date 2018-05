Des solutions pour réduire la congestion routière

L'Association canadienne des automobilistes (CAA) publie mardi un nouveau rapport, «Des solutions à la congestion», qui propose de multiples pistes pour améliorer la circulation sur les routes et éviter les embouteillages croissants.

«Les pires engorgements au Canada allongent jusqu'à une fois et demie les déplacements et coûtent des centaines de millions $ en temps et carburant perdus chaque année, sans parler de l'environnement. La CAA a voulu donner aux décideurs diverses solutions, petites et grandes, à ce problème de congestion», explique Jeff Walker, gestionnaire stratégique de la CAA, dans un communiqué.

Une étude publiée en 2017 par la CAA établissait que les pires bouchons au Canada se comparaient en gravité aux engorgements de grandes villes américaines comme New York et Los Angeles. L'étude calculait aussi qu'en plus des pertes de temps et de productivité, c'était chaque année 287 millions de litres d'essence qui étaient gaspillés, libérant 58 millions de kg de CO2.

Dans son nouveau rapport, la CAA présente des moyens qui sont employés dans d'autres pays, ou à certains endroits au Canada, pour désengorger le réseau routier, et qui gagneraient à être reproduits à l'échelle nationale.

Ainsi, trois grands axes d’intervention sont privilégiés:

En premier lieu, l’optimisation du réseau routier actuel par des mesures simples comme la resynchronisation des feux de circulation, une meilleure gestion des pannes et des collisions, des limites de vitesse variables s'adaptant à la circulation pour mieux la réguler, ainsi qu'un contrôle des entrées d'autoroute.

«Le pouvoir de l’information» est ensuite évoqué, soulignant que le gouvernement canadien et le Conseil des ministres des Transports devraient jouer un rôle clé dans la diffusion des bonnes pratiques auprès de la population.

Enfin, la CAA préconise des «investissements ciblés», notamment dans le covoiturage, le vélopartage, les infrastructures cyclables, des solutions relativement peu coûteuses et qui permettent de contrer la congestion urbaine.