Du déboisement mené par Hydro-Québec suscite du mécontentement

Des travaux de déboisement menés par Hydro-Québec dans l'emprise de la ligne de transport électrique Radisson-Nicolet-Des Cantons, au sud de Bécancour, font des mécontents.

Des propriétaires de terres sur lesquelles passe la ligne depuis une trentaine d'années déplorent de ne pas avoir été prévenus avant que les travaux soient réalisés en avril.

Certains dénoncent également la façon dont ils ont été conduits. C'est le cas de Mario Lyonnais, un fermier de Sainte-Françoise. Les arbres abattus sur sa propriété n'ont pas été tronçonnés selon les longueurs commerciales standards et n'ont pas été empilés non plus. «Ils ont mis ça en six pieds. Ce n'est même pas quatre pieds pour la commercialisation, s'est-il désolé en en regardant le travail. On ne se le cachera pas, c'est de la "scrap"».

De plus les broussailles et les débris végétaux ont été abandonnés pêle-mêle au sol.

Invitée à réagir, Hydro-Québec a reconnu qu'un problème technique avec la liste d'envoi a empêché de prévenir en temps opportun chacun des 249 propriétaires concernés entre le fleuve Saint-Laurent et le village de Sainte-Eulalie.

«C'est clair qu'on a échappé certains propriétaires dans l'émission des avis. On les a récupérés le 1er mai, ce qui fait qu'ils n'ont pu prendre une entente avec nous pour la disposition du bois», a expliqué la porte-parole Élizabeth Gladu.

Lorsque les avis ont finalement pu être envoyés, les travaux étaient déjà, pour une bonne part, exécutés.

La société d'État a précisé que l'essouchement des espaces déboisés, qui n'avait pas été fait en raison de la neige au sol en avril, sera complété sous peu.