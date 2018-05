Emma Watson de nouveau célibataire

Emma Watson et Chord Overstreet ont commencé à sortir ensemble il y a six mois, mais des sources ont affirmé au journal The Sun que leur idylle est maintenant terminée.

«Emma et Chord sont restés discrets sur leur relation au début, mais il y avait vraiment une étincelle entre eux, a déclaré une source au tabloïd britannique. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble à Los Angeles et ont été photographiés ensemble il y a quelques mois, mais les choses n'ont pas marché entre eux et ils sont tous les deux de nouveau célibataires.»

Le couple a été aperçu main dans la main au début du mois de mars peu après avoir été vus quittant la soirée Vanity Fair des Oscars avec un groupe d'amis. Ils n'ont cependant jamais confirmé leur relation publiquement. Un porte-parole de l'actrice a refusé de commenter ces rumeurs, mais l'actrice de Harry Potter a coupé tous ses liens avec l'acteur de Glee sur les réseaux sociaux.

Parlant de sa vie privée l'an dernier, la jeune Britannique avait expliqué que les rumeurs sur ses petits amis et sur sa vie amoureuse allaient trop loin. «Je ne peux pas parler de mon petit ami dans une interview et attendre des gens qu'ils ne prennent pas de photos de paparazzi de moi en train de me promener dehors. (...) J'ai remarqué, à Hollywood, que les gens que vous fréquentez finissent par être impliqués dans la promotion de vos films et deviennent une partie de la performance et du cirque. Je détesterais que la personne avec qui je suis ait l'impression de faire partie d'un spectacle ou d'un numéro», avait-elle confié.

La vedette de la Belle et la Bête a déjà fréquenté le directeur technique William Knight. Ils ont mis fin à leur histoire de deux ans peu de temps avant qu'Emma Watson ne rencontre Chord Overstreet. Elle a également été en couple pendant un an avec le joueur de rugby Matthew Janney, jusqu'à leur rupture fin 2014.