Fraude grands-parents: deux jeunes hommes condamnés

Simone Leblanc a vu les deux jeunes hommes qui lui avaient soutiré des milliers de dollars être condamnés lundi à Trois-Rivières. Le juge a également ordonné que les 7000 $ lui soient remboursés.

Le 1er février 2016, Alexandre Dubé et Sébastien-David Perez-Sauvé, qui avaient 19 ans à l’époque, ont contacté Mme Leblanc par téléphone et ont commis une nouvelle fraude «grands-parents». Ces beaux parleurs avaient sollicité plusieurs personnes âgées et leur ont soutiré des milliers de dollars.

«Ils m’ont conté leurs histoires et j’ai embarqué dans le bateau, a dit Mme Leblanc en entrevue à LCN. Le lendemain, ils ont voulu revenir collecter de l’argent, mais j’avais découvert le pot aux roses et c’est moi qui les ai embarqués dans mon bateau.»

Mis au courant de l’affaire, les fils de Mme Leblanc ont contacté la police. Ils ont convenu de prendre un rendez-vous avec les individus s’ils rappelaient, ce qu’ils ont fait.

Mme Leblanc et son fils Junior ont alors attendu les fraudeurs dans leur appartement. Toutefois, les policiers sont arrivés en retard et il y a eu confrontation. Simone Leblanc a été bousculée et est tombée.

«J’ai eu trois côtes cassées, trois vertèbres écrasées, un poignet cassé et une commotion cérébrale», a résumé Simone Leblanc.

Une «très bonne décision»

Alexandre Dubé et Sébastien-David Perez-Sauvé ont été condamnés à dix et 12 mois de prison respectivement. Au terme d’un long processus judiciaire, Mme Leblanc estime que le juge a rendu une «très bonne décision».

«Il faut penser que ce sont des jeunes sans antécédents, a dit Mme Leblanc. Ces jeunes qui ont aujourd’hui 21 ans ont le droit de se prendre en main.»

Simone Leblanc, la seule victime qui a accepté de témoigner dans cette affaire, juge qu’il est important d’informer les gens sur ce type de fraude. Elle assure qu’elle ne se fera plus prendre au téléphone.