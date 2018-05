Investissements québécois importants dans Stingray

Investissement Québec (IQ) et le Fonds de solidarité FTQ réinjecteront des millions de dollars dans l’entreprise de services musicaux Stingray, mais ils continueront de se priver de tout droit de vote sur leurs actions.

Investissement Québec, le Fonds de solidarité FTQ et de riches familles québécoises se sont engagés la semaine dernière à investir 15 millions de dollars dans Stingray.

Eric Boyko, PDG et cofondateur de l’entreprise, recevra tous les droits de vote associés à ces nouvelles actions grâce à une convention de vote conclue en 2015.

Même s’il ne participe pas à cette ronde de financement et que sa participation financière demeure minoritaire dans Stingray, M. Boyko pourra donc continuer de contrôler plus de 50 % des droits de vote de l’entreprise.

La Caisse aussi

De son côté, la Caisse de dépôt et placement investira 40 millions $ de plus dans Stingray, ce qui fera plus que doubler sa participation dans l’entreprise. L’institution obtiendra des droits de vote pour ses actions, mais ceux-ci ne pèseront pas lourd en raison des actions à votes multiples contrôlées par Eric Boyko.

«Je suis très fier d’avoir reçu l’appui de ces importants investisseurs québécois», a déclaré hier M. Boyko au «Journal de Montréal».

«Pas tous les jours»

Patrick McQuilken, porte-parole du Fonds de solidarité FTQ, a reconnu qu’acheter des actions sans obtenir de droit de vote n’était pas une pratique courante.

«Ce n’est pas quelque chose qui arrive tous les jours, mais c’est quelque chose qui est possible, a-t-il expliqué. On est dans le capital de développement, alors il faut être flexibles.»

Le montant précis du réinvestissement d’IQ et du Fonds FTQ n’est pas encore connu. Avant la transaction, ceux-ci détenaient chacun près de 2 % des actions de Stingray. Parmi les autres actionnaires importants de l’entreprise, on compte les familles Sirois, Bronfman et Desmarais.

Stingray a également recueilli 83 millions $ la semaine dernière en émettant des actions en bourse.

Les quelque 138 millions $ récoltés au total permettront à Stingray de financer une partie de l’acquisition de la chaîne de stations de radio Newfoundland Capital au coût de plus de 500 millions $.