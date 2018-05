La policière dit avoir entendu un appel d'urgence avant l'accident

La policière impliquée dans une manœuvre qui a coûté la vie à un motocycliste en septembre 2015 dit avoir entendu sur les ondes, quelques secondes avant l’impact, un appel venant de Wendake et pourtant, selon la Couronne, l’appel serait entré... après.

L’impact survenu entre le véhicule patrouille de la policière Isabelle Morin et le motocycliste Jessy Drolet serait survenu, selon les données GPS de la voiture du service de police de la ville de Québec à 22h55m44s.

L’appel lancé par la répartitrice du 911 au corps de police concernant un événement survenu à Wendake est quant à lui entré à 22h56m06 pour se terminer sept secondes plus tard soit à 22h56m13s.

Isabelle Morin, elle, a contacté la répartition quatre secondes plus tard pour dire qu’une collision venait de se produire entre elle et le motocycliste.

Ligne du temps

Depuis le début du procès, ces différents éléments ont été mis en preuve par le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Guy Loisel ou encore par l’avocat de la défense, Me Jean-François Bertrand.

Toutefois, la «ligne du temps» en continu n’avait pas encore été présentée, et c’est sur cet aspect qu’Isabelle Morin a été contre-interrogée mardi.

D’une voix légèrement nerveuse, celle qui cumule 22 ans de service a répété que «dans son souvenir à elle, l’appel de Wendake était entré avant l’accident».

«Tout roulait dans ma tête. Je me disais, on s’en va au poste, c’est correct, on parle d’un appel avec violence physique, quelqu’un de désorganisé, c’est à côté du poste, je me disais qu’on pouvait être en assistance», a-t-elle mentionné au procureur.

Elle a également ajouté que «dans les compléments, on a mentionné que la personne se déplaçait alors je me suis dit qu’on allait peut-être la croiser en cours de route», a-t-elle ajouté.

Dans le cadre de son contre-interrogatoire, Me Loisel a fait entendre l’appel de Wendake où on y mentionne qu’on envoie un véhicule «sur un désordre sur la rue Chef Thomas Martin pour une chicane. Sur place, un individu est entré à l’intérieur et aurait donné un coup de pied dans la figure d’un résident».

Quatre secondes plus tard, l’appel logé par la policière entre à la répartition. À bout de souffle, elle demande une ambulance en priorité.