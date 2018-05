Les États-Unis attirent toujours les touristes malgré les restrictions de Trump

Les États-Unis demeurent une destination attractive pour les touristes malgré un durcissement de la politique migratoire, matérialisé par le décret anti-immigration de Donald Trump, selon un organisme chargé de promouvoir l'image du pays à l'international.

Entre fin 2016 et fin 2017, le nombre de ressortissants de pays étrangers affirmant qu'ils visiteront les États unis dans les deux prochaines années est passé de 79% à 81% selon un baromètre interne, a affirmé mardi Christopher Thompson, le président de Brand USA.

New York, la Floride et la Californie sont les trois destinations les plus prisées par les touristes étrangers.

Selon le département du Commerce, le nombre de visiteurs français aux États-Unis devrait par exemple augmenter de 20% lors des cinq prochaines années, passant de 1,67 million en 2016 à 1,96 million en 2022.

«Il y avait un sentiment que les mesures prises par la nouvelle administration concernant la politique migratoire allaient affecter les voyages. On pouvait logiquement imaginer qu'il y aurait un déclin, mais la réalité est que ce n'est pas le cas», a dit M. Thompson.

Le responsable a néanmoins reconnu que le décret anti-immigration pris par Donald Trump au début de son mandat a pu avoir des conséquences négatives, quoique limitées, sur la réputation des États-Unis auprès des touristes.

Ce décret interdit l'entrée sur le territoire américain de ressortissants de pays jugés hostiles aux États-Unis ou liés au terrorisme.

M. Thompson a tenu à souligner que le secteur touristique était plus vulnérable à l'appréciation du dollar, notamment face au dollar canadien, qu'aux décisions politiques prises récemment au sujet de l'immigration.

Pour continuer à attirer les touristes étrangers, Brand USA va diffuser dans des salles de cinéma à travers le monde, à partir de ce mercredi, un film d'une quarantaine de minutes vantant la diversité des États-Unis au travers de nombreux genres musicaux.

Ce film entraîne le téléspectateur sur les terres musicales américaines (La Nouvelle-Orléans, Nashville, Chicago...) et dans la vie d'illustres musiciens et artistes comme Louis Armstrong, Elvis Presley et Gloria Estefan.