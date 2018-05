L'ex-DG indemnisée pour une dépression causée par le travail

Autre rebondissement dans la crise à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay: l'ex-directrice générale, Chantale Cyr, congédiée en mars dernier, est maintenant indemnisée par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), a appris TVA Nouvelles.

L'organisme conclut que sa dépression a été directement causée par le travail. La décision, rendue au cours des derniers jours, fait état d'un «épisode dépressif majeur» qui résulte d'un «accident de travail».

«La CNESST reconnaît qu'elle a été victime de harcèlement au travail. Elle est donc indemnisée. Oui, c'est une grande victoire. Parce que, rappelez-vous, quand on a congédié ma cliente, on a arrêté de la payer», a affirmé l'avocat de Chantale Cyr, Éric Lebel.

Selon nos informations, la commission scolaire tente de faire renverser la décision de la CNESST. Les autorités ont cependant refusé de confirmer l'information.

La commission scolaire affirme que le dossier de l'ex-directrice générale est confidentiel.

Chantale Cyr a été officiellement congédiée, le 13 mars dernier. Le conseil des commissaires l'a mise à la porte alors qu'elle est en congé maladie, depuis le 30 octobre.

Audiences en août

En plus d'avoir intenté une poursuite au civil de 350 000 $ contre les commissaires, l'ex-directrice générale conteste son congédiement devant le Tribunal administratif du travail. Une première journée d'audiences est prévue le 7 août prochain.

Son avocat, Éric Lebel, dénonce d'ailleurs l'empressement de la commission scolaire, qui a déjà lancé le processus d'embauche d'un nouveau directeur général.

Me Lebel a fait parvenir une mise en demeure à l'organisme pour s'assurer que les candidats au poste soient bien avertis.

«Le candidat ou la candidate qui va postuler à ce poste-là doit savoir à l'avance qu'il y a de fortes chances que son poste ne lui soit pas accordé très longtemps parce que si on a gain de cause, nous, on va demander la réintégration», a soutenu Me Lebel.

Par ailleurs, Me Lebel estime que l'attente a assez duré. Il presse le ministre de l'Éducation de rendre rapidement les conclusions de son enquête, amorcée il y a huit mois, sur la gestion et la gouvernance au sein de la commission scolaire.

Mandat prolongé

Le ministre Sébastien Proulx a réagi en fin d'après-midi. On ignore si l'enquête connaîtra bientôt un aboutissement. Mais il a confirmé qu'il prolonge le mandat de l'accompagnatrice, nommée par son ministère en janvier, pour superviser et surveiller les activités de la commission scolaire.

Son mandat devait se terminer le vendredi 1er juin. L'accompagnatrice Denyse Blanchet demeurera donc en poste plus longtemps que prévu. Le ministre n'a toutefois pas précisé pour combien de temps.