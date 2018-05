Près d’un Québécois sur deux est un consommateur fidèle, tandis que les milléniaux se considèrent comme des «zappeurs», c’est ce que révèle un sondage Léger effectué pour le compte d’Eodom, une entreprise spécialisée dans le service à la clientèle.

Bien qu'en légère baisse par rapport aux années précédentes, 48 % des répondants se définissent comme étant un consommateur fidèle, c'est-à-dire, qui achète presque toujours la même marque, qui est abonné au même service ou qui fréquente le même point de vente. En 2016 ce pourcentage était de 51 % en 2017.

Selon le sondage, le tiers des Québécois se considèrent comme des zappeurs, des consommateurs qui comparent les offres pour trouver la plus avantageuse et donc qui ne restent pas nécessairement fidèles à une marque.

Les jeunes exigeants

Contrairement aux baby-boomers, les milléniaux sont moins fidèles à une seule marque et recherchent des produits et services qui sont avantageux: 67 % d’entre eux considèrent qu'une offre qui n'est plus compétitive en termes de rapport qualité/prix est la principale raison qui les incite à changer de commerce.

Par contre, ces derniers seront plus loyaux envers un commerce où le consommateur peut donner son avis sur un service et bénéficier de l'expérience d'autres consommateurs.

«Il s'agit d'un groupe qui occupe une place prédominante en matière de consommation, aujourd'hui, mais aussi pour les années à venir. Il y a donc fort à parier que dans un futur rapproché, les entreprises ne pourront plus autant compter sur la fidélisation de leur clientèle et devront adapter leurs pratiques afin d'offrir avant tout, des produits et services avantageux et compétitifs», a déclaré Didier Ferrier, président d'Eodom.

Le face-à-face suscite une plus grande satisfaction

Enfin, la communication en face à face demeure le moyen privilégié pour entrer en communication avec un service à la clientèle (92 %), suivi du téléphone (86 %), puis vient le courriel ainsi que les réseaux sociaux qui sont toutefois moins prisés des Québécois.

Le sondage a été effectué entre le 21 mars et le 1er avril 2018 auprès de 1 000 Québécois adultes.