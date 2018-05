RONA rappelle un ensemble pour patio

RONA procède au rappel d’un ensemble pour patio Marroco, car le produit pourrait avoir un défaut d’assemblage pouvant entraîner un bris des pattes de chaises, et donc un risque de chute.

Le produit visé est l’ensemble patio Marroco, de couleur gris (numéro de modèle: 41-974) incluant une table rectangulaire avec dessus en fibrociment et pattes en bois avec six chaises. Le code CUP est 403111050412 et le numéro de produit est 31115041.

Les ensembles rappelés ont été mis à la vente entre février 2018 et mai 2018. Environ 84 produits ont été vendus au Canada et RONA a reçu un rapport d’incident où le pied d’une chaise a cédé.

Dans un communiqué, Santé Canada a indiqué que les consommateurs devraient «immédiatement cesser d'utiliser les ensembles de patio rappelés» et les retourner au complet pour remboursement dans un magasin RONA. Informations: Service.Client@rona.ca ou 1-866-283-2239.