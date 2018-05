Un premier client pour les nouveaux jets de luxe de Bombardier

Bombardier a dévoilé un premier client pour ses futurs jets d’affaires Global 6500, lancés dimanche.

L’avionneur montréalais a annoncé mardi que HK Bellawings Jet, une importante firme de gestion d'avions de Hong Kong, avait signé une lettre d’entente visant l’acquisition d’un maximum de 18 appareils Global 6500 et 7500.

Avant les rabais usuels, la valeur du contrat atteindrait 1,14 milliard $ US si toutes les options sont exercées.

Le Global 6500 a été présenté dimanche à Genève après plusieurs années de développement menées dans un secret absolu, ce qui est extrêmement rare dans l’industrie aéronautique. Il s’agit d’une version remotorisée et améliorée du Global 6000.

Le moteur qui propulsera l’avion, le tout nouveau modèle Pearl de Rolls Royce, a même obtenu sa certification des autorités européennes en février sans que cela ne soit rendu public.

Coûts de développement inconnus

Bombardier n’a pas voulu préciser les coûts de développement du Global 6500 et de son petit frère, le Global 5500. L’entreprise a soutenu qu’une grande partie de la facture avait déjà été acquittée.

Le Global 7500, en développement depuis 2010 et auparavant connu sous le nom de Global 7000, doit entrer en service d’ici la fin de l’année. On vise la fin de 2019 pour le Global 5500 et le Global 6500.

Lundi, Bombardier a eu une autre bonne nouvelle avec la commande de 30 avions C Series placée par le transporteur letton Air Baltic, le client de lancement du modèle CS300. Avant rabais, la transaction se chiffre à 5,9 milliards $ US.