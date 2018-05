Un promoteur écarté de la Formule E se confie

L’homme d’affaires Alexandre Choko, écarté Denis Coderre de l’organisation de la course au profit d’Evenko, juge inadmissible la manière dont l’ex-maire de Montréal et son cabinet ont géré ce dossier.

Avant de lancer un tel projet d’envergure, il fallait consulter adéquatement la population, estime M.Choko, rencontré par TVA Nouvelles mardi.

«C’est d’ailleurs ce que je proposais. J’ai déposé à la Ville de Montréal, au greffe - parce que le maire ne voulait rien entendre-, tout un projet qui allait permettre de voir si [...] les Montréalais voulaient de cette course et si ça allait être viable», a-t-il confié.

«Je suis un promoteur responsable parce qu’il y avait des fonds publics impliqués [...] Quand on parle d’un projet impliquant l’argent de contribuables qui été ‘flushé, c’est inadmissible qu’un maire ait fait ça», a-t-il ajouté.

Le Journal de Montréal rapporte qu’Alexandre Choko s’était rendu à Miami et Monaco en 2015 pour rencontrer les dirigeants de la Formule E. Il avait même signé une première entente avec la formula E Holdings et avait reçu un appui de l’Association des véhicules électriques du Québec pour organiser une course à Montréal dès septembre 2016.