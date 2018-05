Vers un meilleur suivi des recommandations au MTQ

Le ministre des Transports André Fortin entend créer une unité spécialement dédiée aux recommandations du coroner, reconnaissant le manque de suivi à cet égard au sein de son ministère.

«Le Journal de Québec» a publié au cours des trois derniers jours les résultats d’une vaste enquête ayant permis de découvrir que moins de la moitié des recommandations émises par les coroners depuis 2012 avaient été appliquées.

Transports Québec, l’un des ministères les plus ciblés par les coroners, faisait piètre figure en la matière.

«Il n’y a pas de mécanique claire pour le suivi, a concédé lundi le ministre Fortin. Ce n’est pas normal qu’une recommandation n’ait aucun suivi ou demeure lettre morte.»

Bureau de suivi

Face à la situation, un «vrai bureau de suivi» sera créé à l’intérieur de Transports Québec, afin de mieux faire cheminer les propositions des coroners.

«Ces recommandations sont faites de bonne foi, dans l’intérêt de la sécurité du public. Je pense qu’on doit y donner tout le suivi approprié et nécessaire», avance le ministre Fortin, assurant que cette initiative sera mise en place rapidement.

Il a aussi été décidé que deux rencontres par année se tiendraient entre la coroner en chef et le sous-ministre, afin de s’assurer que «chacune des recommandations fait l’objet d’un suivi serré».

Pour jeter les bases de cette nouvelle collaboration, les deux parties ont convenu dès lundi d’un premier rendez-vous qui doit se tenir dans les prochaines semaines, révèle M. Fortin.

Ces mesures devraient aussi permettre d’améliorer l’attente souvent importante qui prévaut avant le début des travaux, estime M. Fortin.

Une section consacrée aux délais et à la nature des travaux découlant d’une recommandation du coroner sera d’ailleurs dorénavant incluse dans la programmation routière, pour chaque région du Québec.

«Modeste» projet

De son côté, la coroner en chef dit avoir pour objectif «assez prioritaire» d’entamer un «modeste» processus de reddition de comptes pour les organisations ciblées. «Dans la mesure de nos moyens», qualifie Me Pascale Descary, affirmant n’avoir ni les ressources ni la loi pour développer «un réel processus de suivi».

Une petite équipe a tout de même été formée au cours des derniers jours afin de tenter l’expérience.

Procéder à des rappels

Dans un premier temps, le Bureau du coroner aimerait que les destinataires visés par les recommandations fassent l’objet de rappels, s’ils n’accusent pas réception d’un rapport après un certain laps de temps.

Si l’organisation compte étudier ou donner suite à la recommandation, un suivi des démarches pourrait ensuite être effectué.

La coroner en chef dit avoir bon espoir de pouvoir arriver à des résultats «intéressants».

«Si, déjà, de le faire de façon pilote, on voit que ç’a des impacts, peut-être que ça va nous donner la possibilité d’aller en faire état plus largement auprès de nos vis-à-vis et voir si on peut développer ça et changer notre loi», lance-t-elle.

La loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès

Adoptée en 1987.

Encadre le travail du coroner, qui a pour mandat d’enquêter sur les causes et circonstances de décès obscurs, violents ou causés par négligence au Québec.

Octroie un pouvoir de recommandation. Le coroner n’a aucun pouvoir exécutoire ou coercitif.

Ne prévoit aucune reddition de comptes. Le coroner ne peut pas se prononcer sur la responsabilité civile ou criminelle.

Une indépendance pas tout à fait complète

Remettant en question l’indépendance de leur travail, plusieurs coroners sont d’avis qu’ils devraient relever directement de l’Assemblée nationale plutôt que du ministère de la Sécurité publique, à qui ils doivent adresser régulièrement des recommandations.

Coroner depuis près de 28 ans, le Dr Carol Gagné constate que le Bureau du coroner encadre beaucoup plus le travail de ses professionnels aujourd’hui. «On ne peut plus dire les choses comme avant», résume-t-il.

Le Dr Gagné rappelle que les coroners ne sont plus nommés à vie, mais pour des mandats de deux à quatre ans.

«Au bout de deux ans, s’ils ne sont pas contents du coroner, ils ne le renouvellent pas. Travailler avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c’est jamais plaisant», illustre-t-il.

La nouvelle coroner en chef admet qu’il s’agit de sa prérogative de renouveler un contrat et qu’il pourrait être tentant de ne pas le faire si les échanges avec ce dernier sont difficiles.

«C’est moi qui évalue les coroners pour établir s’ils vont être renouvelés ou pas», indique Pascale Descary.

Moins mordant

«Parfois, on sentait une insistance très forte du Bureau du coroner à modifier ou à rayer des recommandations», fait ainsi valoir Me Jean-François Lécuyer, désormais ex-coroner.

«Tu ne veux pas mordre la main qui te nourrit», ajoute-t-il, affirmant avoir vécu certaines frustrations.

Les coroners québécois restent tout de même jaloux de leur indépendance. Luc Malouin n’a d’ailleurs pas hésité à poursuivre l’ex-chef Louise Nolet, jugeant son indépendance brimée.

«Le coroner en chef est nommé par le Conseil des ministres, sur recommandation d’une couleur politique. Si les coroners en dessous ne peuvent pas écrire ce qu’ils veulent parce que la coroner en chef dit non, qu’est-ce qui garantit qu’il n’y a pas d’ingérence politique?» explique-t-il.

Apparence de conflit d’intérêts

Pour cette raison, la quasi-unanimité des coroners questionnés souhaite que le bureau chef relève de l’Assemblée nationale plutôt que du ministère de la Sécurité publique. «Ce n’est pas normal que la personne qui fait le plus de recommandations à la police et aux systèmes carcéraux dépende du même ministre», relève le coroner Jean Brochu.

«Le Journal de Québec» a aussi pu constater cette apparence de conflit d’intérêts dans le cadre de son enquête. D’entrée de jeu, la Sécurité publique a pris quatre mois pour répondre à nos questions portant sur les suivis des recommandations du coroner.

Qui plus est, à la mi-mai, le ministère a pris le relais des communications au nom du Bureau du coroner.