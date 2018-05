Vers une grève dans les magasins à la SAQ?

Le Syndicat des 5500 employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec (SAQ) demande un mandat de grève de six jours.

Le Syndicat des employés de magasins et de bureaux (SEMB) discute avec la direction de la SAQ depuis 16 mois pour une nouvelle convention collective. Or, les négociations sont dans l’impasse.

«Selon notre analyse, le contexte politique est propice à faire pression sur l’employeur, afin qu’il abandonne ses demandes qui font reculer nos conditions de travail», a fait valoir mardi la direction du SEMB par voie de communiqué.

Les parties ne s’entendent pas sur les horaires de travail, les planchers de postes réguliers et la garantie d’heures pour les salariés à temps partiel.

Il y a deux semaines, le syndicat s’était retiré de la table des négociations pour analyser diverses options.

Une rencontre est prévue la semaine prochaine avec les membres du syndicat pour aller chercher un mandat de grève limitée à six jours.

Déplacements d’heures

Le SEMB soutient que les demandes de la SAQ portent notamment sur le «déplacement d’heures» de l’horaire de travail des employés permanents.

La SAQ souhaiterait faire travailler davantage les permanents les fins de semaine et non plus en début de semaine comme c’est le cas actuellement.

En retour, le syndicat aimerait obtenir une semaine de travail de 35 heures pour les réguliers.

Cette réorganisation aura toutefois des conséquences sur le nombre d’heures disponibles notamment pour les employés à temps partiel, selon le SEMB.

L’an dernier, la SAQ avait annoncé l’abolition de 190 postes au sein de l’entreprise, soit 10 % de ses travailleurs dans ses centres de distribution et à son siège social.

La convention collective des quelque 5500 employés de magasins et de bureaux de la SAQ a pris fin le 31 mars 2017. Elle était d’une durée de 7 ans (2010-2017).