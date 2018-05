100 000$ pour corriger des rénos ratées à l'Université Laval

Quelques mois seulement après leur livraison, cinq salles de classe fraîchement rénovées de l’Université Laval vont devoir être retapées pour plus de 100 000$ en raison de problèmes de conception.

L’Université Laval promettait des locaux «plus fonctionnels», en 2016, au moment d’annoncer un investissement de 32,5 millions $ pour remettre au goût du jour son pavillon Charles-De Koninck, l’un des principaux bâtiments du campus.

Or, la réfection de cinq amphithéâtres d’une centaine de places chacun a eu l’effet inverse.

Déplacements difficiles entre les places assises, degré de confort déficient et inaccessibilité des prises de courant ont été pointés du doigt dans un sondage auquel ont répondu plus de 1000 universitaires.

Des associations étudiantes ont aussi dû répondre aux doléances des étudiants.

«On a eu beaucoup de plaintes, qui portaient presque toutes sur la disposition étroite des espaces de travail et le manque de prises de courant», rapporte Jimena Aragon, coordonnatrice générale de l’Association des Étudiant-e-s en Sciences Sociales, qui évoque un «sentiment partagé par une grande majorité d’étudiants».

Pattes de table et chaises trop grosses

L’établissement d’enseignement pourrait avoir à débourser jusqu’à 162 500$ pour corriger le tir, puisque la facture devrait correspondre à «moins de 0,5% du budget total» des travaux.

«L’évaluation est en cours, mais on est plus près de 100 000$», rétorque la porte-parole de l’université, Andrée-Anne Stewart.

L’Université Laval avait imposé quelques contraintes pour la réfection de ses amphithéâtres, notamment de conserver le même nombre de places assises, d’aménager des allées plus larges et de réutiliser les pattes de table.

Or, en plus d’ajouter des chaises plus grosses, le même espace a été conservé entre chaque rangée en raison des pattes de table déjà en place.

La combinaison de ces deux éléments «compliquait quelque peu l’accès aux places», concède Mme Stewart.

Les correctifs concernant les cinq amphithéâtres seront apportés cet été.

«De plus, la configuration des huit autres amphithéâtres qui seront rénovés au cours des prochains mois a été revue», affirme la porte-parole.

Travaux au pavillon Charles-De Koninck

Budget total: 32,5 millions $

Amphithéâtres problématiques: 5

Coût des correctifs: Jusqu’à 162 500$

Début des travaux: été 2016

Fin prévue des travaux: 2019