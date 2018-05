Acier et aluminium : nouvelle menace de surtaxe américaine

À quelques jours du sommet du G7 dans Charlevoix, l'administration Trump menace encore d'imposer une surtaxe sur l'acier et l'aluminium au Canada, et ce, dès vendredi.

La menace de tarifs américains sur l’acier et l’aluminium canadiens est toujours présente malgré une visite à Washington dans les dernières heures de la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland.

Rappelons qu’en mars dernier, le président américain Donald Trump signait des décrets imposant des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis de l’ordre de 25 % et 10 % respectivement. Le Canada et le Mexique avaient alors bénéficié d’une exemption jusqu’au 1er juin en raison des négociations sur l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) qui étaient toujours en cours.

La date butoir imposée par Trump arrive vendredi et aucune entente n’a encor été signée entre le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Justin Trudeau s’est entretenu mardi soir de ce sujet avec le vice-président des États-Unis Mike Pence, mais le premier ministre canadien n’était pas en mesure mercredi matin de confirmer si l’exemption en vigueur pour le Canda serait prolongée au-delà du 1er juin.

M. Trudeau a répété que son gouvernement continuait à exposer aux dirigeants américains comment une surtaxe sur l’acier et l’aluminium aurait des effets négatifs sur l’économie, autant canadienne qu’américaine, et que les deux pays avaient plutôt avantage à collaborer.

Quant aux négociations sur l’ALENA, le mystère plane toujours. La ministre Freeland a abrégé son séjour de deux jours à Washington, elle qui était de retour à Ottawa mercredi matin après un voyage d’une seule journée dans la capitale américaine.

Au bureau de la ministre, on affirme que Mme Freeland a simplement obtenu toutes les rencontres qu’elle désirait en une journée plutôt que deux.