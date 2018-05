Des immigrants réguliers perplexes face aux «irréguliers»

Des immigrants établis à Trois-Rivières qui viennent d'obtenir leur citoyenneté canadienne n'approuvent pas que certains forcent la frontière pour accélérer leur processus d'admission.

Rafaella Alves Santos Malta est arrivé du Brésil avec toute sa famille en 2012. «Ça ne vaut pas la peine d'essayer d'entrer au Canada de façon illégale alors que le Canada nous offre la possibilité légale de faire la bonne chose», a-t-elle dit mercredi à TVA Nouvelles.

Thaïlandais d'origine, Akom Sriwanna était venu il y a 10 ans étudier le français et a décidé de tenter sa chance sans rien forcer.

«Personnellement, je trouve que c'est irrespectueux pour ceux qui viennent ici et qui suivent la voie légale. On paie pour notre demande de citoyenneté et de résidant permanent. Moi, il fallait que j'attende plusieurs années pour la demande d'immigration», a-t-il relaté, en faisant référence aux migrants qui empruntent le chemin Roxham, en Montérégie.

John Mereno, qui arrive de Colombie, témoigne qu'il lui a fallu patienter longtemps avant d'être admis au pays. «On a fait un long processus. On a commencé en 2008 en Colombie», a-t-il raconté.

Le député néo-démocrate de Trois-Rivières, Robert Aubin, qui participait à la cérémonie met en garde contre la confusion entre un réfugié et un immigrant.

«Il est faux de prétendre que ceux qui entrent par le chemin Roxham viennent prendre la place de l'immigration régulière», a-t-il dit.

La plupart de la centaine d'immigrants réguliers naturalisés mercredi à Trois-Rivières parlent français et ont un emploi en Mauricie.