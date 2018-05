Déverrouiller sa porte d'entrée avec un iPhone bientôt possible?

Apple pourrait bientôt introduire une nouvelle fonction dans ses iPhones qui permettrait à ses utilisateurs de débarrer la porte de leur maison avec leur appareil.

Selon le site spécialisé The Information, la puce NFC (Near field communication) qui se trouve à l’intérieur du iPhone, qui est notamment responsable pour les transactions effectuées avec Apple Pay, s’apprêterait à subir un élargissement de ses capacités actuelles, et ce, dès le mois prochain.

Dans un article du site MacRumors, on peut lire que le changement «pourrait tracer la voie vers une utilisation du iPhone pour d’autres interactions sensibles». L’article donne en exemple des transactions pour des billets de transport en commun, le déverrouillage d’une portière de voiture ou encore, plus simplement, une façon de valider son identité.

Apple travaillerait depuis 2014 avec la firme spécialisée en matière de sécurité identitaire HID Global et doit annoncer de nouvelles fonctionnalités dès juin, dans le cadre du Worldwide Developers Conference.