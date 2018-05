Écrasé par un bloc de pierre en tentant de fuir Pompéi

Les archéologues ont découvert le squelette d’une personne qui a été écrasée par un immense bloc de pierre alors qu’elle tentait de fuir Pompéi, en Italie, lors de l’éruption du Vésuve qui a détruit la cité.

Le parc archéologique de Pompéi a publié de nombreuses photos sur Facebook de ces plus récentes fouilles archéologiques qui tentent toujours de mieux comprendre ce qui s’est passé le 24 août 79 après J.-C.

Selon le parc archéologique, les premières analyses effectuées sur le squelette semblent confirmer qu’il s’agit d’un homme âgé de plus de 30 ans.

Des lésions sur le tibia du défunt indiquent qu’il souffrait d’une infection osseuse.

«Cela aurait pu causer d'importantes difficultés de marche, suffisamment pour empêcher l'homme de s'échapper aux premiers signes dramatiques qui ont précédé l'éruption», a expliqué le parc archéologique de Pompéi sur Facebook.

Il semble que l’homme aurait survécu à la première phase éruptive du Vésuve. Il aurait ensuite tenté de prendre la fuite sur une allée recouverte de lapilli, ces petites pierres projetées par les volcans en éruption.

C’est alors qu’il aurait été violemment happé par une pierre immense, probablement utilisée dans un jambage de porte, projetée par le nuage volcanique. L’homme n’a eu aucune chance.

«La possibilité d’étudier les squelettes avec des instruments toujours plus spécifiques contribue à une image de plus en plus précise de l'histoire et de la civilisation de l'époque, ce qui est la base de la recherche archéologique», peut-on lire sur la page Facebook du populaire lieu touristique.