Elle se retrouve seule dans une manifestation contre le prix de l’essence

Une jeune femme qui avait lancé sur Facebook une invitation à venir protester contre la hausse du prix de l’essence s’est retrouvée ce matin en plein centre-ville de Montréal... seule à manifester!

Sur une vidéo mise en ligne sur le réseau social, on l’aperçoit en train de décrire la situation, entre l’étonnement et la déception. «Je suis au coin de René Lévesque et Saint-Laurent. Comme vous pouvez voir, il n’y a absolument rien. Même si plusieurs m’ont dit qu’il n’y aurait personne, je me suis engagée à venir parce que j’ai pesé sur "Je participe". Ce n’est pas ça qui va m’arrêter de venir aujourd’hui.»

L’idée avait pourtant été appuyée sur Facebook par plus de 40 000 personnes, dont quelques milliers avaient même signifié leur intention de se joindre à la mobilisation.

En fait, ils étaient deux à manifester. L’autre manifestante, Diane Revoredo, s’est entretenue à Denis Lévesque. Quand elle s’est rendue au lieu de départ prévu près de chez elle, quelle ne fut pas sa surprise de constater que l’endroit était désert.

«Il y avait juste six policiers dans le stationnement. Ils m’ont dit: "on peut t’appuyer, on va prendre une photo ensemble". C’est frustrant, tu te dis sur 41 900 – a avoir "liké" –, il va bien y avoir 1000 personnes, je ne peux pas croire! Mais non, il n’y avait pas un chat.»

Mme Revoredo déplore que les gens soient beaucoup fort en gueule qu’en actions concrètes pour dénoncer les pratiques des grandes pétrolières. «Pourtant, on n’arrête pas de chialer. En s’arrêtant devant une station d’essence, le monde gueule. Là, je me suis dit, c’est vraiment le temps, "let’s go". Mais non, ça fait juste chialer, ça n’y va pas», ajoute la femme en admettant qu’elle se retient pour ne pas dire de gros mots.

«Arme à deux tranchants»

L’ancien ministre de l’Environnement et coauteur du livre «L’auto électrique...et plus», Daniel Breton, a lui-même organisé dans les 20 dernières années des manifestations sur des dossiers environnementaux. Selon lui, cela peut s’avérer une «arme à deux tranchants».

«Parce que s’il n’y a pas de monde, le message que ça lance aux pétrolières... c’est la force de l’inertie. C’est extrêmement dangereux. C’est pour cette raison que lorsqu’on fait une manifestation, il faut faire attention», souligne-t-il sur le plateau de l’émission de Denis Lévesque.

M. Breton montre aussi du doigt le phénomène des médias sociaux, qui entraîne une certaine démobilisation. «[Les internautes] font "j’aime ou j’aime pas" et ont l’impression d’avoir fait leur part dans la mobilisation. Puis, on fait autre chose, on va regarder la télé, on va sur une autre page Facebook.»

Selon l’ancien ministre, après la «leçon» de la manifestation qui a fait chou blanc, il y a «matière à réflexion pour les gens qui sont tannés d’avoir un peu l’impression d’être à la merci des pétrolières». Celles-ci comptent sur l’inertie des citoyens et il faut, estime-t-il, trouver un moyen de s’en débarrasser.

