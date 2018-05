Elton John retrouve l'enfant qu'il devait adopter en 2009

Elton John a enfin pu serrer Lev dans ses bras, le petit garçon ukrainien que lui et son compagnon David Furnish avaient essayé d'adopter dix ans plus tôt.

La rencontre a été possible grâce à la Fondation Elena Pinchuk qui organisait un événement de charité en compagnie du chanteur pour lever des fonds pour la lutte contre le SIDA. La vedette était ravie de retrouver l'enfant et lui a montré des photos sur lesquelles on pouvait le voir rencontrer Lev pour la première fois alors qu'il n'avait qu'un an.

Le gouvernement ukrainien avait à l'époque refusé la demande d'adoption d'Elton John, car il ne reconnaissait pas le mariage homosexuel. Entre temps, le chanteur a aidé le petit garçon ainsi que son frère Arten et leur grand-mère à déménager depuis Makiivka jusqu'à Lviv, au moment où la guerre entre les séparatistes prorusses et les forces ukrainiennes a éclaté.

Après cette première tentative d’adoption en 2009, Elton John et David Furnish sont devenus les pères de Zachary Jackson Levon Furnish-John en décembre 2010, né par mère porteuse, et de son frère Elijah Joseph Daniel Furnish-John née en 2013.