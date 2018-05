Grève de 3000 chefs de train et mécaniciens du Canadien Pacifique

Plus de 3000 chefs de trains et mécaniciens du Canadien Pacifique (CP) ont déclenché une grève générale illimitée, mardi à 22 h.

Les négociations entre la direction et le syndicat des Teamsters sont cependant toujours en cours, a indiqué Christopher Monette, directeur des affaires publiques des Teamsters, à l’Agence QMI.

Cette grève affecte tous les trains de marchandises du réseau du Canadien Pacifique: «Le transport du grain dans l’ouest du Canada ou encore le transport du pétrole des sables bitumineux, tout ça vient de s’arrêter», explique M. Monette.

Cependant, les trains transportant des passagers ne sont pas affectés. La grève n’aura aucun impact sur les services de trains de banlieue à Montréal (RTM), Toronto (Go & UP) et Vancouver (WCE) puisque les syndiqués travaillant à bord de ces trains sont des employés de Bombardier et ne feront pas grève.

Les principaux points en litige sont les salaires, le fardeau des tâches et les relations de travail.

«Il y a des membres qui conduisent des trains alors qu’ils devraient être en train de se reposer. C’est un enjeu majeur de sécurité au travail, mais aussi un enjeu majeur de sécurité publique», a déclaré M. Monette.

Le syndicat dénonce également le climat de travail et la «politique disciplinaire abusive» de CP.

«Il y a environ 3000 employés couverts par la convention collective, mais il y a plus de 8000 griefs qui ont été déposés contre le CP et qui sont toujours en attente de traitement», a ajouté M. Monette.