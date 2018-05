Hommes agressés sexuellement avant l’âge adulte: un phénomène tabou au Québec

Un homme sur dix au Québec dit avoir été victime d'au moins une agression sexuelle avec contact avant l'âge de 18 ans : un phénomène dont on parle peu.

Les études indiquent que c'est surtout pendant l'enfance que ces agressions surviennent.

Michaël Giguère est âgé de 33 ans, mais il est encore très douloureux pour lui de raconter les agressions sexuelles dont il a été victime. Il explique avoir été agressé pour la première fois par une femme alors qu'il était âgé d'à peine trois ans.

«Ça a comme installé une bombe à retardement, qui, à l'adolescence et au contact des cyberprédateurs sur internet, a pu se mettre à grossir et éventuellement exploser au début de l'âge adulte», raconte Michaël Giguère.

Les victimes mettent en moyenne de 35 à 40 ans après les faits pour briser le silence.

«C'est une grosse barrière qu'il faut franchir. D'abord et avant tout pour se rendre vulnérable et dire ‘oui, ça m'est arrivé et je n'ai pas pu l'en empêcher. Je ne suis pas invincible’», précise-t-il quant à la difficulté de finalement mettre des mots sur ce qui lui est arrivé.

«Moi, c'était en 2005, dans la foulée de l'histoire de Nathalie Simard. C'est là que je me suis mis à reconsidérer les choses. Je me suis dit ‘c'est peut-être ça qui m'est arrivé. Parce que moi aussi j'ai subi les impacts dont cette fille-là est en train de parler à la télé’.»

Cinq ans plus tard, Michaël a porté plainte contre l'un de ses agresseurs.

Une question d’éducation

«L'homme étant éduqué de cette façon, il va voir la demande d'aide comme un signe de faiblesse», explique pour sa part Noé Fillaud, qui travaille au Centre de Ressources et d'Intervention Pour Hommes Abusés Sexuellement dans leur Enfance (CRIPHASE).

Le CRIPHASE est le seul organisme à Montréal dédié spécifiquement aux hommes victimes d'abus sexuels à l'enfance.

«Il y a des régions au Québec où il n'y a aucune ressource pour ces hommes-là», précise Noé Fillaud.

Au sein de la clientèle du CRIPHASE, 80% des hommes ont développé des problèmes de dépendance après avoir été victimes d'abus sexuels.