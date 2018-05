«Il avait bien choisi sa victime», juge la grand-mère de l’enfant

En couple depuis cinq ans et marié depuis deux ans avec Jonathan Labrecque, Jessica a découvert son amoureux en train d’agresser sexuellement son fils autiste de 10 ans. L’homme de 26 ans, qui n’est pas le père de l’enfant, a été condamné à neuf mois de prison à Sherbrooke.

«On n’aurait jamais cru qu’il aurait fait ça. Une chance que me fille l’a pogné sur le fait. Ça aurait peut-être continué. Il avait bien choisi sa victime», dit Karen, la grand-mère de la petite victime, en entrevue à Denis Lévesque.

L’enfant ne peut pas verbaliser ce qui lui arrive. «Mon petit-fils ne peut pas se défendre», ajoute-t-elle. L'agression remonte au mois d'août 2016.

«Il a des flashbacks. Jonathan lui faisait sûrement mal, car il disait une phrase en particulier», se désole Karen. C’est sa fille qui a pris sur le fait son conjoint.

«Je l’ai attrapé. Il était tout nu sur le lit de ma fille, mon petit gars à quatre pattes à côté de lui avec les Pull-Ups baissées. Il avait la main sur le pénis de mon petit gars», déclare Jessica, la mère du petit garçon.

La jeune femme n’a pas hésité à dénoncer son conjoint. «J’ai pris mon gars et ma fille. Je me suis cachée dans la toilette et j’ai appelé la police. La police est arrivée tout de suite.»

Karen a confronté son gendre qui affirme-t-elle changeait constamment sa version des faits. «Il a avoué qu’il voulait que mon petit-fils lui fasse une fellation. Je n’aurais pas pensé ça de lui. C’est tellement décevant.»

Jessica et Karen croient que Jonathan Labrecque aurait agressé l’enfant plus d’une fois.

«Il était tout le temps en bas avec mon fils, on entendait des petits cris de mon fils. On allait voir si mon fils était correct. Jonathan se dépêchait à sortir de la chambre et il me répondait: "Il est correct, il joue avec ses bébelles."»

La mère et la grand-mère trouvent que la peine de neuf mois de Labrecque est trop clémente. «Ça me fait de la peine, ça me frustre», laisse tomber Jessica.