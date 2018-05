Jamie Foxx dans la peau du superhéros Spawn

Jamie Foxx aura le rôle principal dans l’adaptation de la bande dessinée de Todd McFarlane, Spawn, centrée sur un agent tué de la CIA qui se retrouve en enfer après avoir accepté de devenir un guerrier Hellspawn pour retrouver sa femme. En apprenant que celle-ci a épousé son meilleur ami, il déclenche alors le combat du mal.

Todd McFarlane explique que son film sera différent des autres films de superhéros inspirés des bandes dessinées en raison de la façon dont il prévoit le réaliser.

«Dans les films les plus effrayants, le croque-mitaine ne parle pas, a-t-il confié à Deadline. Cela trompe les gens à cause de l’industrie de la bande dessinée, et parce qu’ils font tous défaut dans l’état d’esprit du Captain America, et je continue de répéter : “Non, pénétrez dans l’état d’esprit de John Carpenter ou Hitchcock”. Ce n’est pas un homme dans un costume en caoutchouc, ce n’est pas un héros qui va venir et sauver la demoiselle. À la fin du film, j’espère que le public dira soit, est-ce un fantôme qui se transforme en homme, ou bien un homme qui se transforme en fantôme?»

Todd McFarlane révèle notamment qu’il a l’intention d’en faire une trilogie. «J’ai une trilogie en tête et je ne vais pas faire une histoire d'origine dans ce premier film. Je suis mentalement fatigué des histoires d'origine», a-t-il expliqué.

L’auteur a écrit le rôle pour Jamie Foxx il y a plusieurs années et l’acteur est heureux de pouvoir participer au film. «Il y a quelques années, je suis parti en Arizona pour rencontrer l’homme derrière l’un des personnages de bande dessinée les plus incroyables de tout l’univers, a affirmé Jamie Foxx. Il était déconcerté quand je lui ai dit avec l’enthousiasme d’un jeune enfant que je voulais plus que tout ajouter mon nom à liste pour incarner son personnage bien-aimé Spawn. Je lui ai dit que personne ne travaillerait plus dur que moi si j’en avais l’opportunité. Eh bien, l’opportunité est là! Je suis honoré et prêt à me transformer.»

Ce sera le second film Spawn après le film de 1997 avec Michael Jai White.