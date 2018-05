Justin Trudeau recevra Emmanuel Macron avant le G7

Le président français Emmanuel Macron sera reçu à Ottawa par le premier ministre Justin Trudeau avant le sommet du G7 de La Malbaie des 8 et 9 juin.

Emmanuel Macron et Justin Trudeau auront un entretien le mercredi 6 juin en fin de journée à Ottawa «pour discuter des différents moyens d'accroître leur collaboration sur des enjeux mondiaux», a indiqué mercredi, le cabinet du chef du gouvernement canadien.

Les deux dirigeants veulent «renforcer le multilatéralisme» et promouvoir le libre-échange en faisant un point d'étape sur l'Accord économique et commercial global (AECG, CETA pour l'acronyme en anglais) entre le Canada et l'Union européenne.

«Cet accord encourage déjà la croissance économique et la création de bons emplois pour la classe moyenne des deux côtés de l'Atlantique», a estimé Justin Trudeau dans un communiqué.

M. Trudeau, hôte du sommet du G7 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie et Japon) veut avancer avec Emmanuel Macron sur les thèmes qu'il entend promouvoir à la réunion des Sept les 8 et 9 juin: égalité des sexes, lutte contre les changements climatiques, encourager la croissance économique pour tous et faire progresser la paix et la sécurité.

Après Ottawa, le président français sera à Montréal puis à Québec le jeudi 7 juin où il doit rencontrer le premier ministre du Québec Philippe Couillard. Il rejoindra ensuite La Malbaie, où le sommet du G7 se déroulera sous très haute surveillance.