La Banque du Canada maintient son taux directeur à 1,25%

La Banque du Canada a annoncé mercredi matin qu’elle maintenait son taux directeur à 1,25%.

Le blocage au niveau de la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain et les menaces des États-Unis d’imposer des tarifs sur l’acier et l’aluminium pèsent toujours sur les projections de l’institution quant à l’activité économique mondiale.

«L’incertitude persistante au sujet des politiques commerciales bride les investissements des entreprises à l’échelle du globe», explique la Banque dans un communiqué diffusé mercredi matin.

Indicateurs positifs à l’horizon

L’économie canadienne a affiché une croissance d’environ 2 % pour la première moitié de 2018. L’inflation demeure quant à elle près de la cible de 2%.

La récente hausse du prix de l’essence fera grimper l’inflation à court terme, constate la Banque. Cette dernière en fera toutefois abstraction dans ses décisions, car il s’agit d’un effet passager.

L’institution voit certains indicateurs positifs poindre à l’horizon, dont la relance du marché immobilier après un ralentissement en début d’année causé par les nouvelles lignes directrices sur les prêts hypothécaires et la hausse des taux d’intérêt.

«La solide croissance du revenu du travail conforte les attentes selon lesquelles l’activité dans le secteur du logement se redressera et la consommation continuera de contribuer de façon importante à la croissance», note la Banque.

Elle relève également des exportations plus fortes que prévu au premier trimestre et des importations de machines et de matériel qui laissent supposer une reprise des investissements au pays.

Fixe depuis janvier

En raison de la bonne posture de l’économie canadienne, le taux directeur a augmenté de 0,25% en janvier dernier, une troisième hausse depuis juillet 2017. Avant cette série d’augmentations, le taux était fixé à 0,5% depuis 2010.

La Banque du Canada prévoit que «des taux d’intérêt plus élevés seront justifiés pour maintenir l’inflation près de la cible», mais précise qu’elle continuera d’adopter «une approche graduelle».

La prochaine décision sur le taux directeur est attendue le 11 juillet.