La victime roulait à 134 km/h, selon la défense

Un expert mandaté par la défense a affirmé, mercredi au procès de la policière Isabelle Morin accusée de conduite dangereuse causant la mort, que le motocycliste impliqué dans la collision roulait à 134 km/h et non pas à 114 km/h, comme mentionnés par les reconstitutionnistes de la Sûreté du Québec.

Après la policière, c’était au tour de Jean Grandbois, ingénieur déclaré expert en génie mécanique et en dynamique de véhicule, de se faire entendre.

En détail, l’homme est venu expliquer au juge Pierre Rousseau son rapport d’une trentaine de pages qui a été réalisé à la suite d’une reconstitution effectuée en juillet 2017.

Selon les conclusions de M. Grandbois, Jessy Drolet circulait à une vitesse de 134 km/h quelques secondes avant l’impact qui a été fatal.

Si son calcul n’est pas le même que celui de la SQ, c’est parce que, selon lui, les reconstitutionnistes ont omis de prendre en compte quatre éléments qui viennent changer la donne.

«Ils ont omis de prendre en compte la déformation de la motocyclette, la décélération lorsqu’on lâche les gaz, le freinage avant les marques au sol et le déplacement de la moto après l’impact», a témoigné l’homme.

Concernant la visibilité de la policière, celle-ci était «dégagée devant elle sur 220 mètres sauf pour une zone sans visibilité à sa gauche allant de 20 à 70 mètres», estime l’expert. Pour sa part, celle du motocycliste était «complète».

«De plus, il est possible de réaliser que l’autopatrouille s’apprête à effectuer un virage avant de voir le phare passer la balise en observant que la largeur de l’écartement des deux phares avants ainsi que la largeur visible des gyrophares diminue à cause de l’angle du véhicule», a-t-il noté.