Le «prince du pot» écope de 5000$ d’amende

L’activiste du cannabis surnommé «le prince du pot» a écopé ce mercredi de 5000 $ d’amende, pour avoir trafiqué cette drogue lors de l’ouverture de magasins Cannabis Culture à Montréal en 2016.

«[La marijuana] n’est pas encore légale, monsieur a été trop hâtif», a expliqué le procureur de la Couronne Philippe Vallières-Rolland, juste après la condamnation de Mark Scott Emery.

Emery, 60 ans, milite depuis des années pour la légalisation du pot. En décembre 2016, il avait fait ouvrir six franchises de la chaîne Cannabis Culture dont il est copropriétaire et comme cette drogue est encore illégale, il en a distribué gratuitement.

Un agent double a ainsi pu s’en procurer. Et avec les nombreux articles de journaux écrits sur le sujet, la police a arrêté Emery avec d’autres personnes. Les limiers ont également saisi 10 kilogrammes de cannabis, ainsi que 30 511 $.

Emery a pour sa part écopé d’une amende de 5000 $. Mais si la peine semble clémente, de l’aveu même de la Couronne, il s’agit d’une décision réfléchie.

«Nous avons regardé le contexte social [le pot sera bientôt légal au Canada], a dit Me Vallières-Rolland. Le but [de l’opération] était de fermer les magasins. Et en mettant fin au dossier, nous pourrons confisquer l’argent et la drogue saisie.»

L’avocate de la défense Isabella Teolis a ajouté que les parties avaient longuement négocié l’entente.

Critiques

Juste avant de plaider coupable ce mercredi au palais de justice de Montréal, Emery s’est lancé dans une tirade contre le gouvernement du Québec, qui sera le seul vendeur autorisé de la province lorsque le cannabis sera légal.

«Ça va être un monopole ridicule, ceux qui ont persécuté [les activistes du cannabis] vont en vendre, on ne peut pas leur faire confiance», a-t-il dit aux médias.

Il a aussi prévenu que selon lui, la qualité du pot produit par l’État ne sera pas au rendez-vous.

«Ça va être un système de distribution de style soviétique, a dit Emery. Si le pot est vendu à 7$ le gramme, la qualité sera de la merde.»

Emery prédit également que la stratégie gouvernementale profitera au marché noir, qui «grossira que le programme de l’État va échouer».

«Il n’y a pas de liberté au Québec», a conclut l’homme qui a déjà été condamné pour des crimes similaires au Canada, et qui a déjà écopé de 60 mois de pénitencier aux États-Unis pour y avoir vendu des graines de pot.