Les corps de 601 personnes pourront être exhumés

Les restes humains, cendres et ossements des 601 personnes inhumés dans le cimetière de la communauté des sœurs servantes du Saint-Cœur de Marie pourront être exhumés à la suite d’un jugement rendu par le juge Pierre Ouellet de la Cour supérieure.

La semaine dernière, l’avocat représentant la communauté avait présenté une demande pour pouvoir faire exhumer les restes des religieuses ou membres de la communauté qui ont trouvé le repos à cet endroit entre les années 1910 et 2016.

Pour motiver sa demande, la communauté avait fait savoir que l’ossuaire et le cimetière n’étaient plus utilisés et qu’une promesse d’achat-vente avec un acquéreur potentiel amenait une telle demande.

«Considérant le grand nombre de cadavres et restes mortels qui doivent être exhumés, le présent jugement demeurera en vigueur et sera exécutoire jusqu’au 30 novembre 2020», a précisé le magistrat.

Un délai qui s’explique par le fait qu’il est interdit par la Loi d’exhumer des corps entre le 1er juin et le 1er septembre, en raison notamment de la chaleur et des risques que cela pourrait provoquer pour la santé publique.

«Que ces dames continuent de reposer en paix pour l’éternité», a ajouté le juge Ouellet avant d’accueillir la demande et d’autoriser l’exhumation.