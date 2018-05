Montréal veut augmenter son nombre de missions économiques

Pour mieux se positionner à l’international, Montréal souhaite augmenter le nombre de missions économiques, alors que la mairesse Valérie Plante s’envolera vendredi pour le Japon.

«On veut s’assurer avec nos partenaires de réussir à avoir le plus de retombées possible et de maximiser les impacts», a souligné le responsable du développement économique Robert Beaudry, qui veut aussi miser sur la qualité de ces séjours.

Il a précisé que 26 entreprises de la métropole prendront part à la première mission économique de la nouvelle administration au Japon.

Trois plans d’action de la Stratégie de développement économique 2018-2022 de la Ville ont été présentés mercredi, dont le Plan d’action en affaires économiques internationales.

Avec ce plan, Montréal veut aussi accroître sa notoriété et augmenter les investissements étrangers dans la métropole.

«On travaille activement pour faire venir des entreprises [étrangères]», a ajouté Robert Beaudry, se faisant avare de détails.