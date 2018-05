N’annulez pas votre voyage à Hawaï

Les images apocalyptiques de l’éruption du Kilauea, à Hawaï, font le tour du monde et effraient les touristes. Les volcans, qui sont l’un des attraits principaux de l’archipel, font maintenant fuir une importante clientèle pour la région.

Selon Lynne Koontz, une économiste interrogée par le New York Times, l’économie locale perd jusqu’à 455 000 $ par jour. Pas moins de 30 % des emplois du secteur privé sur Big Island, où se trouve le volcan, dépendent du tourisme. Or, les coulées de lave ne devraient pas forcer les gens à annuler leur voyage.

Oui, une importante partie du parc national des volcans est fermée pour une durée indéterminée. Des dizaines de résidents ont également vu leur maison être détruite. Cependant, l’éruption a lieu dans un secteur très limité de Big Island (une île, qui comme son nom l’indique, est énorme).

Par ailleurs, les gens qui habitent près de ce volcan étaient bien conscients des risques. En entrevue à TVA Nouvelles, Julie Roberge, volcanologue et professeure à l’Institut polytechnique de Mexico, a indiqué que le Kilauea était l’un des volcans les plus surveillés de la planète.

Peu d’impact sur un voyage

Le New York Times rapporte que plusieurs résidents sont frustrés de voir les touristes annuler leur voyage. Selon eux, les gens ont une mauvaise perception de la géographie de l’archipel et sont alarmés en raison de l’importante couverture médiatique. Par exemple, ils rappellent que la capitale Honolulu se situe à plus de 300 km du volcan.

Un «brouillard volcanique» issu du volcan inquiète aussi les visiteurs potentiels. Même s'il risque de causer des troubles respiratoires, il se déplace surtout au-dessus de l'océan. La défense civile a annoncé la semaine dernière qu'il n'y avait pas de «menace immédiate».

Le Kilauea est situé à l’est de Big Island, la plus orientale des huit îles principales de cet État américain. L’office du tourisme indique qu’il est bien loin de gâcher la beauté de la nature luxuriante d’Hawaï.

Néanmoins, l’hôtel Hilo Seaside, qui est l’un des plus près du volcan actif, affiche complet pour les deux prochaines semaines en raison des curieux qui veulent s’approcher de l’action. Des voyages en bateau, à une distance sécuritaire de la lave qui coule dans l’océan, sont également offerts.