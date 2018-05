Sommet du G7: pas d’indemnisation pour le vandalisme

Le G7 prévoit indemniser les résidents touchés par les manifestations entourant le Sommet... mais pas pour le vandalisme.

Il y a un flou entourant les mesures d’aide pour les résidents prévues dans le programme d’indemnisation de l’organisation du G7.

À la suite de l’appel lancé par le maire de Québec, Régis Labeaume, qui demandait lundi que les résidents puissent recevoir une aide financière de la part d’Ottawa s’ils subissaient des dommages pendant le G7, «Le Journal de Québec» a tenté de savoir quels sont les recours auxquels ils ont droit.

«Coûts extraordinaires»

Mardi, le porte-parole du Bureau de gestion des sommets Rémi Larivière a indiqué que les particuliers résidant «à l’intérieur du périmètre de sécurité, dans les zones extérieures touchées et dans les lieux des activités satellites» sont admissibles au programme d’indemnisation s’ils ont dû «débourser des coûts extraordinaires».

Cela concerne donc les gens de Québec, qui sont considérés comme résidant dans un lieu satellite.

M. Larivière nous a ainsi renvoyés aux lignes directrices du programme. Or, celles-ci précisent que «les frais liés à des dommages causés par des tiers, y compris le vandalisme, ne sont pas admissibles à un paiement d’indemnisation. Le vandalisme peut être couvert par l’assurance individuelle».

Les blessures, les troubles émotifs et les frais de protection privée ne sont pas admissibles non plus.

Le porte-parole n’était pas en mesure de détailler ce qui peut être considéré comme des «coûts extraordinaires».

«Si les gens pensent qu’ils ont droit à l’indemnisation, qu’ils soumettent la demande et elle va être étudiée par nos experts ici selon chaque demande individuelle. Il y a tellement de situations différentes. C’est vraiment de soumettre une demande qui va être étudiée au cas par cas.»

L’indemnisation pourrait couvrir 100 % des «frais exceptionnels qui sont admissibles».

Commerçants

Pour les commerçants, l’indemnisation pourra couvrir les pertes de profits nets ou les pertes de recettes nettes causées par les mesures de sécurité extraordinaires.

Les demandes doivent être soumises dans les 90 jours suivant la fin du Sommet.