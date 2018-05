Spectacle extérieur de Jessie Reyez au Festival de Jazz de Montréal

La chanteuse de R&B Jessie Reyez, couronnée révélation de l’année aux derniers prix Juno, s’emparera de la grande scène TD à la mi-parcours du Festival international de jazz de Montréal, le 3 juillet, a-t-on appris mercredi, alors qu’on dévoilait les quelque 350 spectacles extérieurs de la 39e édition du rendez-vous international.

La plus jeune interprète à tenir l’affiche d’un événement spécial – elle soufflera 17 bougies le 12 juin - s’arrêtera dans la métropole quelques jours avant le grand spectacle de clôture du 7 juillet avec la formation rock The War on Drugs, dont on a annoncé la présence plus tôt cette semaine.

La formation dance-punk-indie-rock Chk Chk Chk lancera les festivités le 28 juin sur la grande scène TD. Parmi les autres vedettes à leur emboîter le pas, notons le groupe funk Boulevards, le Spanish Harlem Orchestra pour les amateurs de salsa, le collectif texan The Suffers, le groupe de rap jazz montréalais Nomadic Massive, la protégée de Jay-Z Hannah Williams & The Affirmations, Too Many Zooz et la formation punk reggae Megative.

Proposition créole

Tout près, sur la scène Rio Tinto, se succèderont des artistes internationaux, dont la Grecque Banda Magda et l’Américaine Deva Mahal, la fille du bluesman Taj Mahal. Stéphane Moraille, collaboratrice de souche de Bran Van 3000, foulera également les tréteaux pour offrir son dernier-né, «Daïva», un opus composé principalement en créole.

Sur la scène du monde, Elida Almeida débarquera du Cap-Vert avec son second opus, «Kebrada», tout comme Florence K viendra étrenner les airs latins de son «Estrellas». Soulignons aussi la première visite au festival du groupe afro-jazz de Kinshasa Jupiter & Okwess, révélé par le meneur de Gorillaz.

Les amateurs de blues ne seront pas en reste non plus avec le retour de Bryan Lee de La Nouvelle-Orléans, Angel Forrest et l’enflammé guitariste Steve Hill.

Semi-finaliste à «La Voix»

La relève aura l’occasion de briller sous les projecteurs. C’est le cas notamment du Britannique et demi-finaliste à «La Voix V» Sam Tucker, qui lançait aussi mercredi le second extrait – «California Queen» – de son album à paraître en septembre.

Par ailleurs, deux autres spectacles au Club Soda s’immiscent dans la programmation, ceux de Shawn Phillips et le block party de Random Recipe.

Le 39e Festival international de jazz de Montréal se déroulera du 28 juin au 7 juillet.

Il y a 10 ans: Bran Van 3000 devant 250 000 personnes

L’auteure-compositrice et interprète Stéphane Moraille, la voix féminine du méga tube «Drinking in L.A.» de Bran Van 3000, ne compte plus ses participations au Festival de jazz depuis 1991.

Néanmoins, l’avocate spécialisée en droit des médias, qui prendra congé de la pratique le temps d’un concert sur la scène Tinto le 4 juillet, n’oubliera jamais le retour de Bran Van 3000 qui, en 2008, s’était produit en clôture du festival devant une foule monstre de presque 250 000 personnes.

«C’est un show qui a vraiment fait vibrer Montréal, a-t-elle noté, parce que les Montréalais s’y reconnaissaient. La musique était variée, la même diversité se retrouvait sur scène.»

Pour son passage cette année, l’Haïtienne d’origine entend amener les gens dans une transe électro-acoustique, à l’aide de son «Daïva», paru en février dernier.

Le premier festival de Sam Tucker

Son passage à l’avant-dernière édition de «La Voix» avait marqué les esprits. Et maintenant, l’ancien protégé de Pierre Lapointe, Sam Tucker, est fébrile à l’idée de fouler la scène de son tout premier festival à Montréal.

Le Britannique fera découvrir des pièces de son album qui débarquera dans les bacs en septembre. Après «Powder Game», un deuxième extrait, «California Queen», a d’ailleurs été dévoilé mercredi.

«Je suis présentement en studio, a-t-il dit. On y retrouve un mélange de styles, intégrant du folk, blues et rock.»