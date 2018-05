Une hausse modérée des tarifs du RTC à partir du 1er juillet

Les usagers du Réseau de transport de la Capitale (RTC) doivent s’attendre à une hausse moyenne des prix de 1,7 %, soit un peu moins que l’inflation, à partir du 1er juillet.

La nouvelle grille tarifaire a été rendue publique mercredi soir lors d’une séance du conseil d’administration du Réseau de transport de la Capitale (RTC). Le laissez-passer mensuel augmente de 1 $ pour l’ensemble de la population et de 0,80 $ pour les étudiants.

La hausse la plus marquée (+3 %) concerne le laissez-passer mensuel pour aînés (plus de 65 ans). Le RTC se rapproche ainsi de son objectif des dernières années de voir les laissez-passer pour étudiants et ceux pour aînés vendus au même prix.

Toujours chez les aînés, le RTC a aboli le laissez-passer (hors heures de pointe) qui a pourtant été lancé il y a à peine un an. Il a été remplacé par un autre titre de 10 billets pour 20 $.

Plus d’effectifs et acquisition d’autobus

Dans son résumé du plan d’effectifs, on constate que le RTC compte 18 employés de plus si on compare les chiffres de janvier 2018 à ceux de mai 2018. «L’ajout de ressources supplémentaires au sein de certaines équipes du RTC s’avère nécessaire pour pouvoir réaliser l’ensemble des projets à venir», a expliqué le Réseau en citant, entre autres, le déploiement du réseau de transport structurant dans les prochaines années.

D’autre part, le RTC prévoit acquérir un maximum de 205 autobus 40 pieds hybrides à plancher surbaissé pour la période 2020-2024. Le coût maximal est de 310 millions $. Le coût net pour le RTC serait d’un maximum de 63,5 millions $, puisque le Réseau bénéficie de diverses subventions.

Ce type d’achat est soumis à la procédure gouvernementale des achats groupés. La compagnie Nova Bus (une division de Volvo Canada) a remporté ce marché.

Nouveautés et hausses à partir du 1er juillet 2018

• Laissez-passer mensuel Général : 88,50$ au lieu de 87,50$.

• Laissez-passer mensuel Étudiant : 58,80$ au lieu de 58$.

• 1 seul passage : 3,05$ au lieu de 3$.

• 1 seul passage (argent comptant) : Stable à 3,50$.

• Laissez-passer valide 1 jour : 8,60$ au lieu de 8,50$.

• Laissez-passer valide pour 5 jours : 29,50$ au lieu de 29$.

• Laissez-passer mensuel pour aînés : 56,15$ au lieu de 54,50$.

• Week-end illimité (valide à partir de vendredi à 17h30) : 15,75$ au lieu de 15,50$.

• Laissez-passer mensuel pour jeunes de 18 ans et moins (hors heures de pointe) : 27,25$ au lieu de 27$.

• Abolition du laissez-passer mensuel pour les 65 ans et plus (hors heures de pointe). Il est remplacé par un nouveau titre de 10 billets pour 20$.