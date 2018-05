Une pétition réclame un pont entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac

Une pétition contenant 19 000 signatures a été déposée mercredi matin à l’Assemblée nationale par le Parti québécois pour réclamer la construction d’un pont sur le Saguenay, entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac, ainsi que le prolongement de la route 138 sur la Basse-Côte-Nord.

La Coalition Union 138 continue ainsi ses démarches pour faire bouger le gouvernement dans le cadre de ces deux projets majeurs.

Accompagnée des deux députés du Parti québécois sur la Côte-Nord et de la députée fédérale de Manicouagan, la porte-parole de la Coalition a déclaré que l’amélioration du réseau routier est vitale pour la Côte-Nord.

Selon Marjorie Deschesne, la situation actuelle nuit au développement économique en multipliant les coûts de transport.

Elle a aussi invoqué des enjeux de sécurité publique et d’environnement.

«Comment pouvons-nous innover dans une région du Québec où aucune route n’est présente», a-t-elle demandé.

Le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, a précisé que selon une évaluation sommaire, la construction du pont coûterait 300 millions $ et près de 700 millions $ supplémentaires pour les approches, les structures et les connexions routières aux municipalités de Tadoussac et de Baie-Sainte-Catherine.

«On est dans un projet de tout près d’un milliard de dollars. Si vous me demandez si le Parti québécois veut mettre dans son programme d’infrastructures un pont sur la rivière Saguenay, la réponse est oui», a indiqué Martin Ouellet, en précisant que son parti désire connaître le prix final de ce projet.

Le ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcand, qui était de retour à Québec après une tournée sur la Basse-Côte-Nord la semaine dernière, a rappelé la volonté du gouvernement de prolonger la route 138 par étapes.

Il évalue le projet à 1 milliard $ et précise que 250 millions $ ont déjà été réservés pour ce projet.

Il a indiqué qu’une annonce sera faite à Baie-Comeau vendredi concernant le bureau de projet du futur pont sur la rivière Saguenay.

«Ça ne se fera pas dans 30 ans. Ça va se faire lorsqu’on sera prêt et lorsqu’il y aura un consensus. Soyons positifs», a-t-il répondu lors d’une mêlée de presse en fin d’avant-midi.