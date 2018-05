Une plainte déposée contre José Gaudet

L’animateur José Gaudet est visé par une plainte déposée devant le Conseil canadien des normes de la radiotélévision pour une blague impliquant Grégory Charles et des excréments.

Les propos dénoncés ont été tenus par José Gaudet le 17 mai dernier sur les ondes de Radio Énergie.

Entouré des collaborateurs de l’émission «Ça rentre au poste», Marie-Christine Proulx et Richard Turcotte, José Gaudet commentait une vidéo devenue virale dans laquelle on voit une femme déféquer avant de lancer ses excréments aux employés d’un Tim Hortons de la Colombie-Britannique.

«Tu vois dans son regard qu’elle a un Grégory Charles prêt à sortir sur scène», lance-t-il.

L’animateur s’est excusé pour ses propos le lendemain sur les ondes.

«Joke clairement raciste»

C’est le documentariste et cofondateur du mouvement citoyen Montréal-Nord Républik Will Prosper qui a déposé la plainte pour racisme, lundi.

Will Prosper considère que ce type d’humour doit cesser d’être tenu sur les ondes.

«Ça n’a pas de bon sens qu’en 2018 on ait ce type d’humour (...) je pense qu’il y a un travail qu’on doit faire en tant qu’animateur, en tant que chroniqueur, en tant qu’humoriste où on doit casser ce type d’humour là», somme Will Prosper.