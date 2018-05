32°C: record de chaleur battu à Québec

La Capitale-Nationale a eu droit à un avant-goût de l’été jeudi et a même battu un record de chaleur vieux de 40 ans pour un 31 mai, en fracassant facilement la barre des 30 °C, bien loin des normales de saison.

Le mercure n’a cessé de grimper en cette dernière journée de mai. Après avoir dépassé la barre des 30 °C pour la première fois cette année, le thermomètre a grimpé à 32,1 °C à 17h à l’aéroport international Jean-Lesage, pour finalement battre le record de 31,4 °C établi le 31 mai 1978 à Québec.

Avec le facteur humidex, la température ressentie était de 36 °C.

Dans le « top 3 »

Cette journée est historiquement une des plus chaudes que la Vieille-Capitale ait connues dans les derniers jours de mai, a souligné le météorologue d’Environnement Canada Simon Legault.

«C’est dans le top 3 des journées les plus chaudes lors d’une fin de mai pour Québec, a-t-il mentionné. C’est vraiment une journée exceptionnelle, la première journée estivale de la saison, avec des températures comme on vit habituellement au mois de juillet.»

En atteignant les 32 °C, la capitale était bien loin de la normale de saison, qui est de 20 °C.

«C’est vraiment un avant-goût de l’été parce qu’en fin de semaine, on va plutôt retourner vers le printemps, avec du soleil et des températures beaucoup plus saisonnières d’environ 22 et 23 °C à Québec», a fait remarquer M. Legault.

Records battus ailleurs

Outre à Québec, des records de chaleur ont été battus un peu partout. À Alma, le mercure a atteint 33,1 °C en fin de journée pour fracasser le record de 32 °C du 31 mai 1999.

À Beauceville, le thermomètre affichait en fin de journée 31,5 °C, battant du même coup faiblement le record de 31,1 °C établi 40 ans plus tôt.

À Québec, les restaurateurs qui offrent une terrasse parlaient déjà en matinée d’une journée qui s’annonçait possiblement comme la plus lucrative depuis le début de la saison.

«Ça pourrait clôturer le mois de mai de très belle manière, qui a été un très bon mois», a affirmé Émile Lebel, propriétaire du Pizzédélic sur la rue Cartier.