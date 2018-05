50e anniversaire de la première greffe cardiaque au Canada

Il y a 50 ans, deux chirurgiens réalisaient la première greffe cardiaque au Canada à l’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM).

Dans la nuit du 30 au 31 mai 1968, le Dr Pierre Grondin et le Dr Gilles Lepage, «tous deux des pionniers dans l’histoire de l’établissement», effectuaient cette «intervention marquante».

«Aujourd’hui, 50 ans plus tard, l’intervention marquante est encore citée pour démontrer le rôle précurseur qu’a joué l’ICM sur la scène nationale et internationale, rôle prédominant qu’il continue de jouer», a indiqué l’établissement dans un communiqué.

Ce sont plus de 80 greffes cardiaques qui ont été réalisées à l’ICM , seulement depuis 2012.

«En 2018, ce type de chirurgie plus courante, mais qui demeure très complexe, continue de placer l’ICM à l’avant-plan dans ce domaine. Plusieurs progrès ont vu le jour au fil des ans afin d’améliorer le taux de réussite et de prévenir, notamment, le taux de rejet. Les progrès se poursuivent au rythme des nouvelles technologies qui existent, nous permettant ainsi de continuer l’œuvre entreprise par le Dr Grondin et le Dr Lepage», a soutenu le Dr Michel Carrier, chirurgien cardiaque.

Les hommes reçoivent plus souvent des greffes que les femmes, dans une proportion de 72 %, et l’âge moyen des greffés se situe entre 50 et 59 ans, selon l’ICM.

«Le 50e anniversaire de la première greffe cardiaque est un moment important de notre histoire. Cette première a sans doute pavé la voie à de nombreuses autres grandes percées qui nous distinguent et qui contribuent à établir notre leadership», a déclaré Mélanie La Couture, présidente-directrice générale de l’ICM.

«Cet événement nous a propulsés à l’avant-scène des soins cardiaques chirurgicaux depuis 50 ans et nous continuons à nous en inspirer jour après jour», a conclu la présidente-directrice générale de l’établissement fondé en 1954.