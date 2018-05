80 policiers frappent une organisation impliquée dans le trafic d’héroïne

Quatre-vingts agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), de la police de Laval et de Mirabel ont procédé jeudi à six perquisitions visant à démanteler les activés d’une organisation active dans le trafic d’héroïne.

Le SPVM, qui fera un bilan de l’opération vendredi, a indiqué que plusieurs personnes sont visées par des arrestations et seront accusées de trafic, de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic et de complot.

«L’organisation est très active dans le trafic d’héroïne dans le nord et dans l’ouest de l’île de Montréal, de même que sur la Rive-Nord, notamment à Laval», a résumé Raphaël Bergeron du SPVM, se limitant à dire que l’enquête en lien avec cette affaire s’est amorcée en février dernier.