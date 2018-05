Accident de travail mortel à Matane: l’entreprise mise en cause

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) a dévoilé jeudi matin les conclusions de son enquête sur l'accident de travail mortel survenu en novembre dernier dans une usine de transformation de bois de Matane.

Le manque de formation et de contrôle de l'entreprise ainsi qu’un convoyeur non cadenassé expliquent cet incident.

Jim Gagné-Lavoie qui travaillait comme gardien-concierge à l'usine GDS Valoribois est décédé des suites de ses blessures. Il a été retrouvé au sol par un collègue à proximité d’un convoyeur.

Dans la présente situation, l'entreprise n'a pas suffisamment supervisé son employé pour s'assurer qu'il était en mesure «d'effectuer son travail de manière sécuritaire», a indiqué la CNESST.

De plus, la méthode qui a été utilisée «pour effectuer la tâche autour du convoyeur a exposé le jeune homme à un risque d'entraînement et de coincement».

«L’application de la procédure de cadenassage qui était sur place n’a pas été appliquée. L’application de cette procédure aurait pu éviter un tel événement [...] Il faut s’assurer avant de faire une intervention dans une machine qui a des pièces en mouvement ou qui a un danger, de contrôler les énergies de cette machine-là, pour s’assurer qu’elle ne bouge pas», a expliqué Luc Lepage, inspecteur chargé de l’enquête.

Constat d’infraction

Les autorités de la santé et de la sécurité au travail ont soumis GDS Valoribois à un constat d'infraction. Le montant demeure confidentiel puisque l'entreprise peut décider de plaider coupable ou non. Habituellement, pour des cas du genre, le montant des amendes varie entre 16 645 $ et 66 183 $.

L'entreprise a reçu deux constats d'infractions depuis 2013 relativement à de la machinerie dangereuse.

Le rapport sera diffusé dans les établissements de formation en équipement de production pour les sensibiliser.