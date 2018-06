Brad Bird et ses alter ego animés dans «Les Incroyable 2»

Il y a 14 ans, le scénariste et réalisateur Brad Bird créait l’événement avec l’arrivée, sur grand écran, d’une famille animée de super héros. Aujourd’hui, à la veille de la sortie du deuxième opus de leurs aventures, il lève le voile sur cette production et parle de ses inspirations.

Dans le monde de la famille Incroyable, les super héros sont interdits. Mais voilà qu’Helen (voix de Holly Hunter dans la version originale) est approchée pour devenir le visage des super héros et ainsi gagner la faveur de l’opinion publique. Cela signifie qu’il revient à Bob (voix de Craig T. Nelson) de s’occuper des trois enfants. Dash (Huck Milner) est toujours le garçon turbulent qu’on connaît, Violet (Sarah Vowell) est une adolescente qui se cherche et le petit Jack-Jack possède des pouvoirs... dont ses parents ne se doutent pas.

Continuité

Brad Bird a rapidement décidé que «Les Incroyable 2» se situerait juste après les événements vus dans le premier long métrage, un fait plutôt étonnant.

«J’ai trouvé que ce serait quelque chose d’audacieux. Les gens ont tendance à penser à une suite de manière linéaire, notamment parce que les acteurs vieillissent et que cela doit être pris en compte. Mais nous n’avons pas cette obligation, sauf si les voix des acteurs changent. C’était audacieux, parce qu’inattendu et cool», nous a expliqué Brad Bird lors de son passage à Toronto la semaine dernière dans le cadre de la campagne de promotion des «Incroyable 2».

Il a pris un soin méticuleux à conserver les mêmes repères visuels et à faire en sorte que les personnages ne changent pas afin que le public retrouve le même univers qu’il y a plus d’une décennie.

«Le public actuel établit une connexion plus forte avec certaines choses, mais ce qu’on voit à l’écran aurait pu exister dans le premier volet. Helen était un personnage fort. Les thématiques de l’ego et du fait de vieillir étaient déjà traitées dans le film précédent et celui-ci se situe vraiment dans la même lignée. J’ai eu l’idée que ce soit Helen à qui on donne la mission plutôt qu’à Bob pendant le premier volet. Pour moi, c’était l’idée centrale et elle n’a pas changé pendant toutes les années où j’y ai pensé», a-t-il expliqué.

«Une chose qui a subi de nombreuses transformations pendant la production a été le méchant. Nous avons passé notre temps à le refaire et à le retravailler.»

Avec son époque

Sans rien révéler des tribulations qui attendent les Incroyable, il faut souligner que le méchant a, cette fois-ci, un rapport avec la télévision. Le cinéaste, qui, dans l’intervalle, a donné «Ratatouille», mais aussi «Mission Impossible: protocole fantôme» et «Le monde jurassique» aux cinéphiles, aurait-il l’intention de faire passer un message à son public?

«L’omniprésence de la télévision et son pouvoir est un état de fait qui a toujours existé. Il faut aussi réaliser que la vie, la vraie, s’immisce jusque dans l’animation. Et on peut établir des liens en fonction de sa personnalité ou de ses centres d’intérêt.»

«Je lis les nouvelles, je marche dans la rue, toute l’équipe le fait aussi d’ailleurs. J’espère ainsi apporter certains éléments à l’histoire des «Incroyable». Par contre, je ne veux pas que les gens pensent que je souhaite exprimer des opinions politiques au travers de cette histoire», a-t-il précisé.

«Nous sommes ici pour divertir et permettre aux familles de passer un bon moment dans une salle de cinéma, pour leur donner un film qui se marie bien à du pop-corn et des boissons gazeuses. Si nous pouvons faire penser le public, tant mieux!»

Intergénérationnel

Ce qui caractérise «Les Incroyable», celui-ci autant que le premier, est que les plaisanteries sont identiques pour tous les publics, même si un enfant ne comprendra pas une réplique de la même manière qu’un adulte. Brad Bird n’est jamais tombé dans la tentation – qui existe depuis le tout premier «Ère de glace» - d’écrire deux catégories de dialogues, l’une destinée aux jeunes et l’autre à leurs accompagnateurs au cinéma. Mais cela a exigé du travail.

«Il faut que les cinéphiles aient le sentiment que les personnages sont les mêmes personnes que celles qu’ils ont connues dans le premier volet. Cela ne signifie nullement qu’ils ne peuvent pas grandir ou changer. Mais il faut aussi que, tout en générant un sentiment de familiarité, rien ne soit prévisible. Établir un équilibre entre ces deux aspects est toujours difficile et cela l’a été pour moi tout particulièrement.»

Autre écueil et non des moindres, le fait qu’aujourd’hui, les super héros sont partout et pour tous les publics, des plus jeunes aux plus adultes.

«C’est un genre qui a été usé jusqu’à la corde, n’a-t-il pas hésité à dire. À l’époque du premier «Incroyable», il n’y avait que deux franchises, les «Spiderman» et les «X-Men». Notre rayon d’action était beaucoup plus étendu et nous avions les coudées franches. Aujourd’hui, le genre a été surexploité et il faut qu’on arrête un peu pour lui rendre sa fraîcheur.»

«Ceci dit, j’ai remplacé toute l’insécurité que je ressentais au départ par du positivisme en me disant que notre film était complètement différent, que le style visuel est différent, que l’idée de départ est différente dans le sens où «Les Incroyable 2» n’est pas un film de super héros. C’est un film qui raconte une histoire de famille, on y parle des étapes de la vie, des différences et des similitudes entre les hommes et les femmes, etc.»

Un peu de lui partout

Pour écrire tous ces personnages, tant principaux que secondaires, Brad Bird s’est inspiré de sa propre vie, ce qui explique qu’il n’a pas de personnage préféré, car tous lui ressemblent un peu.

«Ils sont tous une partie de moi-même et je me sens proche de chacun d’eux. J’ai une connexion très forte et très étrange avec Edna [NDLR: qu’il double]. J’en ai aussi une avec un nouveau personnage qui s’appelle Voyd [NDLR: une ado], parce qu’elle admire énormément Helen et que j’ai déjà été comme elle en rencontrant des gens dont je suis fan.»

«Je m’identifie même à Winston et Evelyn Deavor [NDLR: un frère et une sœur qui veulent que les super héros soient de nouveau autorisés], parce que j’ai trois sœurs aînées. Je m’identifie aussi à Violet et Dash. J’ai déjà été le petit frère agaçant qui embête sa grande sœur! Dans le même temps, Dash, comme moi, prend ce que dit sa sœur comme une vérité universelle puisqu’elle est plus vieille que lui.»

«Pour moi, le monde des «Incroyable» est un univers incroyablement confortable dans lequel me plonger et c’est ce qui m’intéressait dans le fait d’y retourner.»

«Les Incroyable 2» amuse toute la famille dès le 15 juin.