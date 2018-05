Contacts sexuels sur une ado: trois ans à l'ombre pour un récidiviste

Un récidiviste en matière de contacts sexuels sur de jeunes adolescentes en fugue a plaidé coupable à des accusations de nature sexuelle, jeudi, et il a écopé d’une peine de pénitencier de trois ans.

Ce n’est pas la première fois que Serge Dumont-Sergerie est amené devant les tribunaux pour être condamné en semblable matière.

En 2014, il avait reçu une peine d’emprisonnement de 26 mois après avoir abusé sexuellement de deux jeunes filles en fugue de centre jeunesse l’Escale, à Québec.

Jeudi, l’homme âgé de 44 ans a reconnu qu’entre les mois de juin et août 2017, il a posé des gestes à caractère sexuel à l’égard d’une jeune fille à peine âgée de 15 ans.

«La victime était en fugue et elle n’avait pas d’endroit où dormir lorsqu’elle a rencontré l’accusé dans un parc de la Haute-Ville», a expliqué la poursuivante, Me Valérie Lahaie.

Dumont-Sergerie a donc «offert» à la jeune fille de l’héberger et c’est chez l’accusé qu’ils ont eu une première relation sexuelle complète.

«La jeune adolescente avait précisé avoir 15 ans et être en fugue. À cette époque, elle n’avait pas beaucoup d’argent, consommait de la drogue et l’accusé lui en a fourni», a ajouté Me Lahaie.

Lors d’une deuxième fugue, la jeune fille est allée trouver l’accusé au restaurant où il travaillait et, une fois de plus, ils ont eu une relation sexuelle et un échange de stupéfiants.

La peine de trente-six mois imposée s’ajoute à une autre de trente mois prononcée en mars dernier à l’égard de Dumont-Sergerie qui avait alors plaidé coupable à une accusation de trafic de stupéfiants.

De plus, à sa sortie du pénitencier, il ne pourra pas entrer en contact avec sa victime pour une période de dix ans.