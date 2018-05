Cuisine de rue: bon début de saison pour les camions

La saison estivale s’annonce positive pour les camions de «bouffe» de rue, alors que la météo semble vouloir jouer en leur faveur et qu’une nouvelle réglementation vient faciliter leurs opérations.

Jeudi, aux heures achalandées du midi, les camions Schnitzel truck et Le Cheese se partageaient l’emplacement prisé de la Cité du Multimédia, où affluent des employés des immeubles situés alentour.

«La saison avance et de plus en plus, on a du monde», s’est réjoui Cédric Gilbert, responsable de camions chez Das Food Truck, qui gère le Schnitzel et deux autres camions. Les choses roulent pour l’entreprise qui exploitera prochainement un quatrième camion.

Le Cheese connaît aussi un bon départ cette année. «Les débuts de saison, ça commence toujours un peu plus tranquillement, mais c’est l’été maintenant, il fait beau. Ça commence bien», a mentionné le copropriétaire Pascal Salzman.

La température des derniers jours a fait le bonheur des exploitants de camions-restaurants, qui ont eu un été 2017 plus difficile, entre autres à cause des conditions météo.

«L’été passé, on a eu une météo pourrie. Chaque fin de semaine, il a plu», a indiqué la vice-présidente de l'Association des restaurateurs de rue du Québec (ARRQ), Gaëlle Cerf.

Nouvelle réglementation favorable

La Ville de Montréal a adopté en avril sa nouvelle réglementation sur la cuisine de rue, venant répondre aux préoccupations des exploitants de camions qui avaient connu des problèmes avec les emplacements en 2017.

«On a soulevé plusieurs enjeux qu’on avait et la nouvelle administration a vraiment embarqué», a souligné Mme Cerf.

Auparavant, les tarifs des emplacements réservés aux camions étaient décidés en fonction de leur popularité. «Les sites qui étaient 10 dollars, personne n’y allait parce qu’ils n’étaient pas bons», a-t-elle expliqué.

Tous les sites ont dorénavant un tarif uniformisé de 30 $ et ceux qui étaient non populaires ont été remplacés par plus d’emplacements achalandés.

S’approche-t-on d’une formule qui marchera à long terme pour les restaurateurs de rue? Oui, croit Mme Cerf. «Ce n’est pas encore parfait, il y a des petits trucs qu’on veut ajuster, mais c’est de la petite poutine!»

Cinq ans dans les rues

La cuisine de rue célèbre cette année cinq ans d’activité à Montréal.

«On est rendus dans l’ADN de la ville, s’est enchanté Mme Cerf. On a des exploitants de camions de plus en plus professionnels et des entreprises solides qui sont là depuis 5 ans.»

Pascal Salzman, dont le camion Le Cheese était parmi les premiers à se lancer dans l’aventure de la cuisine de rue en 2013, a admis avoir acquis beaucoup d’expérience.

«En 2013, on ne savait pas vraiment ce qu’on faisait. Souvent, on ne savait même pas encore les questions qu’on devait se poser avant de savoir les réponses!»

Premiers Vendredis

Les Premiers Vendredis, ces journées festives de cuisine de rue qui ont lieu chaque premier vendredi des mois de mai jusqu’à octobre, tiennent vendredi leur deuxième évènement sur l’esplanade Financière Sun Life du Parc olympique.

Cette journée est l’occasion pour les Montréalais de découvrir l’offre culinaire variée de 50 camions-restaurants.

Nous vous présentons quatre jeunes camions à découvrir.

Le Mignon: des churros roulés dans le sucre et garnis, sur demande de Nutella ou de dulce de leche pour les dents sucrés.

Le Casse-glace: des sandwichs à la crème glacée maison et sur mesure pour se rafraîchir.

Ça Roule ma Poule foodtruck: du poulet rôti et des côtes levées dans une rôtisserie mobile.

Da Lillo sur la route: Des pâtes faites maison et une variété de sauces, le tout travaillé dans une meule de parmesan, sous les yeux des amateurs de nourriture italienne.