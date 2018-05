Éloigner les fumeurs des hôpitaux du Bas-Saint-Laurent

Depuis jeudi, les fumeurs sont invités à se tenir loin des huit hôpitaux du Bas-Saint-Laurent. La Loi contre le tabagisme en vigueur depuis 2016 est dorénavant appliquée avec plus de zèle. Principalement l'interdiction de fumer à moins de neuf mètres des établissements de santé.

Pourtant, des dizaines de fumeurs s'agglutinent chaque jour près des entrées des hôpitaux bas-laurentiens pour assouvir leur dépendance. Résultat, des personnes malades ou leurs proches doivent traverser des nuages de fumée lorsqu'ils se présentent à l'hôpital. La direction du Centre de santé du Bas-Saint-Laurent confirme que plusieurs usagers se plaignent de cette situation.

Dans un premier temps, des billets de courtoisie seront donc émis aux fumeurs fautifs afin de leur rappeler la réglementation. Mais ultimement, des amendes pourraient aussi être données aux récalcitrants.

Pour les individus, on parle d'amende variant entre 50 $ et 300 $. Les hôpitaux pourraient aussi être sanctionnés et là les amendes iraient de 400 $ jusqu'à 4000 $, et même 10 000 $ en cas de récidive.

«Cette loi-là s'applique déjà sur les terrasses, dans les bars, les gens le savent bien. Dans les parcs, sur les terrains de soccer et dans les installations de jeu aussi. Par contre, autour des installations de la santé, ce respect-là n'est pas assez bien établi, peut-être parce qu'on ne l'avait pas suffisamment affiché. On va donc améliorer notre affichage», a dit le Dr Sylvain Leduc, directeur de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent.

Mais la prévention a encore sa place et il reste beaucoup de fumeurs à convaincre de cesser de fumer. Actuellement, 17,8 % des Bas-laurentiens affirment fumer.

«Il y a beaucoup d'usagers fumeurs et pour lesquels nos services de cessation tabagique doivent aussi être améliorés. Il faut comprendre que c'est une habitude dont il est très difficile à se départir. Nous, au réseau de la santé, on ne fait pas juste l'afficher davantage, je vous le garantis. On va aussi améliorer nos services de cessation» promet le directeur de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent.

De 2008 à 2015, le nombre de fumeurs a chuté de 3,1 % dans le Bas-Saint-Laurent.